SING 2, VIDEO TRAILER/ L’attesa commedia musicale in sala dal 23 dicembre 2021

Ci siamo quasi: Sing 2 – Sempre più forte sta per arrivare al cinema. La coloratissima commedia musicale d’animazione diretta da Garth Jennings arriverà in sala il prossimo 23 dicembre, ma prima farà tappa al Torino Film Festival in qualità di film d’apertura della kermesse. Nuovo capitolo del franchise animato di Illumination e sequel dell’omonimo film di successo. Sing 2 si candida a diventare il film delle feste natalizie, considerando la grande platea di riferimento e il grande riscontro ottenuto dal primo capitolo cinque anni fa.

TRAMA SING 2 – Buster Moon e il suo nuovo cast, che ora hanno gli occhi puntati sul debutto di un nuovo spettacolo al Crystal Tower Theatre nell’affascinante Redshore City. Ma senza connessioni, lui e i suoi cantanti devono intrufolarsi negli uffici della Crystal Entertainment, gestito dallo spietato magnate Jimmy Crystal, dove la banda lancia l’idea di portare con loro la leggenda del rock Clay Calloway nel loro spettacolo. Buster deve intraprendere una missione per trovare Clay, ormai diventato solitario, e convincerlo a tornare alla ribalta.

Il cast delle voci italiane di Sing 2 è composto dal comico e attore Frank Matano, incredibilmente talentuoso proprio come il personaggio a cui presterà la voce, il brillante Darius! Nel cast anche due giovani talenti, Jenny De Nucci, stella in ascesa, attrice, content creator, adorata dal pubblico giovane e meno giovane. Lei doppierà Porsha, una trendsetter, ballerina e cantante che non vede l’ora di brillare sul palco del nuovo spettacolo ideato da Buster Moon.

Valentina Vernia, TikTok star e ballerina, proprio come il personaggio a cui presterà la voce, ha conquistato il cuore dei più giovani dopo aver partecipato al talent AMICI. Valentina AKA Banana sarà la voce della strepitosa Nooshy che farà anche da coach a Johnny. A completare gli assi dei doppiatori ci sarà anche Zucchero “Sugar” Fornaciari, una delle voci italiane più celebri e riconoscibili nel mondo, che riflette perfettamente il personaggio a cui andrà a prestare la voce, l’iconica rock star Clay Calloway.





