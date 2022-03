Sing Sing/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano e Enrico Montesano

Sing Sing, film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Sing Sing va in onda oggi, sabato 12 marzo, su Rete 4 dalle 16.20. Il film è stato diretto nel 1983 da Sergio Corbucci, regista e sceneggiatore italiano che, insieme a Sergio Leone, è uno dei principali maestri dello spaghetti western. Si è distinto in film come Django, Il grande silenzio e Il mercenario. Sing Sing si rifà al format di Qua la mano e Culo e camicia, due commedie degli anni Ottanta che si caratterizzano per la suddivisione in due episodi.

Il soggetto del film è di Franco Ferrini e Enrico Oldoini; la sceneggiatura di Sergio Corbucci, Franco Ferrini, Enrico Oldoini. I produttori sono Mario Cecchi Gori e Vittorio Cecchi Gori e le musiche sono curate da Armando Trovajoli e Adriano Celentano. Protagonisti sono Adriano Celentano e Enrico Montesano.

Sing Sing, la trama del film: i comici Montesano e Celentano

Sing Sing ha per protagonisti i due attori comici Enrico Montesano e Adriano Celentano, che assistono insoddisfatti all’anteprima del loro ultimo film: appunto Sing Sing. Dato che non sono entusiasti del risultato decidono di sueggerire due alternative al produttore. Da qui partono i due diversi episodi del film: Edoardo e Boghi. Nel primo il protagonista è Edoardo Mastronardi, un meccanico romano con la passione per l’Inghilterra.

A trent’anni viene a sapere che i suoi veri genitori sono un’ex prostituta inglese e un nobile romano, il barone Orfeo della Torre, caduto in miseria e che sta per morire. La madre, dati i suoi modi aristocratici, viene soprannominata Regina d’Inghilterra tanto che il giovane pensa, a causa di un’incomprensione, di essere il figlio illegittimo della reale sovrana. Decide quindi di volare a Londra per conoscerla. Riuscirà nel suo intento? Nel secondo episodio, vengono raccontate le vicende del poliziotto Alfredo Boghi, a cui è stato affidato il compito di proteggere Linda, un’attrice di film sexy-horror, dalle avances telefoniche di un maniaco. Dopo un iniziale astio il poliziotto e la ragazza si innamorano. Riuscirà Boghi a scovare il fantomatico maniaco?

