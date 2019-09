Sinisa Mihajlovic, malattia e sostegno della famiglia/ “Non lottare non è nel nostro DNA”

Sinisa Mihajlovic, i medici: “Condizioni cliniche del paziente molto buone“

I fan sono ancora con il fiato sospeso per le condizioni di salute di Siniša Mihajlović, che pochi giorni fa ha iniziato il secondo ciclo di cure. Il tecnico del Bologna rimane positivo ed è sicuro di riuscire a tagliare anche questo traguardo. Anche se il quadro generale appare in miglioramento, questa domenica non sarà in panchina per seguire da vicino la sua squadra. “Condizioni cliniche del paziente molto buone“, dicono intanto i medici del Sant’Orsola con un comunicato riguardo al percorso di Mihajlović. L’ex calciatore ha già superato i primi 40 giorni dall’inizio del primo ciclo e altri dieci è riuscito finalmente a passarli con la famiglia, soprattutto con le figlie Viktorija e Virginia che oggi, sabato 14 settembre 2019, saranno ospiti di Verissimo. Appena lo scorso luglio, Siniša ha dichiarato a mezzo stampa di avere la leucemia, visibilmente provato dalla notizia e sfoggiando la sua nota forza. Ai giornalisti infatti ha sottolineato di essere sicuro di poter vincere la battaglia, sostenuto dai tifosi, dai familiari e ovviamente anche dalla squadra che allena.

Sinisa Mihajlovic, la malattia e il sostegno della famiglia

Il rapporto fra Siniša Mihajlović e le due figlie Viktorija e Virginia è sempre stato molto forte, come si è intuito durante la partecipazione delle ragazze all’Isola dei Famosi. Per questo hanno scelto di dire la loro in seguito alla decisione del tecnico del Napoli di rivelare pubblicamente la sua malattia, destinandogli diversi messaggi su Instagram. “Siamo la famiglia Mihajlović, non lottare non è nel nostro DNA“, ha scritto in particolare Viktorija. La sorella invece ha preferito condividere solo una foto del padre in campo, mentre esulta, ma anche la moglie dell’allenatore, Arianna Rapaccioni, ha deciso di far sentire la propria voce. “Con il vostro amore siamo imbattibili“, ha scritto a sua volta sui social. Un duro colpo per l’intera famiglia scoprire che Siniša è malato di leucemia: subito dopo la diagnosi, l’ex calciatore ha scelto di rinchiudersi in camera per piangere e riflettere sul da farsi, ma in nessun momento ha mostrato paura. “La affronto guardandola negli occhi“, ha sottolineato infatti durante la conferenza, come ricorda DiLei, aggiungendo anche che la malattia fosse guaribile nonostante si trovasse già in fase acuta.

