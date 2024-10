Arianna Rapaccioni, chi è la mamma di Virginia Mihajlovic: la gioia per la nascita di Leone Sinisa

Ospite nella puntata di oggi di Verissimo sarà Virginia Mihajlovic. L’ultima volta che la 27enne è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin era accompagnata dalla mamma. Chi è Arianna Rapaccioni mamma di Virginia Mihajlovic? Ex showgirl italiana all’apice del successo negli ’90 ha lasciato il mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia ed ai figli, quattro, nati dal matrimonio con Sinisa Mihajlovic, ex calciatore ed allenatore morto prematuramente a causa di una malattia.

La morte del marito per Arianna Rapaccioni è stato un lutto devastante e successivamente ha subito un altro duro colpo con la morte del padre. A ricompensare un po’ questi drammi con un lietissimo evento, tuttavia, ci ha pensato la figlia Virginia che l’ha resa nonna due volte la prima con la nipotina Violante e la seconda nel settembre 2024 con la nascita di Leone Sinisa, nome che è un omaggio al nonno. La mamma di Virginia Mihajlovic ha commentato la nascita del nipotino condividendo sui social la sua immensa gioia: “E’ Nato Leone Sinisa …..Un Supereroe come Suo Nonno”.

Virginia Mihajlovic e la dedica alla mamma Arianna Rapaccioni: “È tostissima e fortissima”

Arianna Rapaccioni, mamma di Virginia è stata spesso ospite a Verissimo da Silvia Toffanin dove si è commossa parlando della malattia e della morte del marito Sinisa Mihajlovic: “Per giorni, io e i figli gli siamo rimasti accanto a turno e la cosa struggente è che l’ultima notte, invece, eravamo tutti lì. I figli erano nella stanza accanto, c’ero io, sua madre, suo fratello con la moglie, il suo miglior amico, mia madre. Quando mi sono resa conto che il suo respiro è cambiato e che mancava poco, ho chiamato i ragazzi. Eravamo tutti in silenzio attorno a lui. Gli ho tenuto la mano, l’ho visto lottare col respiro sempre più pesante. Mi è venuto da dirgli: vai, non ti preoccupare, ai ragazzi ci penso io. Solo a quel punto è spirato”. Ed Arianna in quei terribili giorni è stata essenziale per i figli, soprattutto per Virginia che ha confessato: “È tostissima e fortissima è il mio punto di riferimento.”