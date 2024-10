Chi è Alessandro Vogliacco, il marito di Virginia Mihajlovic? Tutti lo conoscevano come uno dei calciatori difensori più forti del Genoa, ma da qualche tempo è anche il marito della figlia di Sinisa, scomparso tragicamente dopo una lunga lotta contro la leucemia. I due si sono sposati nel 2023 con una grande cerimonia a Monopoli e hanno avuto due figli, la piccola Violante nata nel 2021 e il secondo figlio nato nel 2021. Quest’ultimo è stato chiamato proprio con il nome del nonno: “Leone Sinisa”, per rendere omaggio al padre di lei e al grande calciatore che ha fatto la storia dello sport.

Ma chi è Alessandro Vogliacco oltre ad essere il marito della bellissima Virginia? Il calciatore si è sempre dilettato nel cosiddetto “gioco aereo” calcistico. I suoi miti? Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. A loro si è ispirato e ancora si ispira durante la sua carriera, che lo ha portato ad essere uno dei migliori giocatori del momento. Partito nelle giovanili del Pordenone e del Padova, si è subito conquistato un posto nel Genoa dal 2022. Non tutti sanno poi che Alessandro Vogliacco è il cognato di un altro campione, Stefano Sabelli, giocatore del Grifone.

Alessandro Vogliacco, il matrimonio commovente con Virginia Mihajlovic: un giorno importante senza Sinisa

Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic si sono goduti un matrimonio tutto pugliese in quel di Monopoli, con un party da sogno in una location da urlo. Insomma, una festa come si deve nonostante la perdita del padre, che però, come ha annunciato la ragazza, le è stato vicino nel cuore per tutta la cerimonia. All’inizio il matrimonio era previsto per il 2022, ma siccome Sinisa iniziava ad avere seri problemi di salute, la coppia ha preferito spostare le nozze un anno dopo, nonostante poi Sinisa non abbia fatto in tempo a parteciparvi.

Il tutto si è svolto nella chiesa di Maria Santissima della Madia, con Violante, la loro bambina, che ha portato le fedi. Intorno al matrimonio di Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic c’è stata tanta emozione, soprattutto dopo quanto successo con il papà di lei: un periodo difficile che ha segnato il mondo intero, una scomparsa che ha sensibilizzato tanti sulla malattia della leucemia e che ancora oggi viene ricordata ogni anno il 16 dicembre, anniversario di quel terribile 2022 in cui il calciatore ha lasciato il mondo. Ad ogni modo, oggi Alessandro Vogliacco e Virginia Mihajlovic sono felici e hanno appena dato alla luce il loro secondo bambino, che porterà per sempre con sè il nome del nonno.