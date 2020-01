Sinisa Mihajlovic ricoverato in ospedale/ Come sta? “Terapia post trapianto”

Sinisa Mihajlovic torna in ospedale: nuovo ricovero per il tecnico del Bologna il quale questa mattina si è recato presso l’Istituto di Ematologia Seràgnoli per essere sottoposto ad una terapia antivirale post trapianto. E’ quanto si legge in un comunicato del Policlinico Sant’Orsola e pubblicato sul sito del club rossoblù: “Il signor Mihajlovic è stato ricoverato questa mattina all’Istituto di Ematologia Seràgnoli per essere sottoposto ad una terapia antivirale che può rendersi necessaria, come nel caso in oggetto, dopo il trapianto di midollo osseo da donatore”. La notizia arriva dopo la conferenza dello scorso 29 novembre, quando Sinisa aveva parlato con i giornalisti dei mesi trascorsi presso la struttura ospedaliera per curarsi del male che lo aveva colpito. Da oggi si aggiunge un nuovo importante tassello alla sua battaglia anche se questa volta, come annunciato, la degenza dovrebbe essere più breve di quella precedente. Mihajlovic, dunque, dopo il trapianto di midollo osseo ricevuto lo scorso 26 ottobre, dovrà allontanarsi nuovamente ma per un breve periodo dai campi, esattamente come era capitato ad inizio stagione, per affrontare la nuova terapia.

SINISA MIHAJLOVIC RICOVERATO IN OSPEDALE PER TERAPIA POST TRAPIANTO

Il nuovo ricovero in ospedale di Sinisa Mihajlovic non deve però destare preoccupazione trattandosi infatti di un percorso clinico “normale” e non di una procedura di urgenza dovuta all’aggravarsi delle sue condizioni di salute, che al contrario restano stabili. “I sanitari ritengono – prosegue il comunicato ufficiale del Sant’Orsola – che la durata della degenza ospedaliera dovrebbe essere più breve di quella dei precedenti ricoveri”. Saranno però necessari alcuni giorni per capire se sarà già troppo presto rivederlo in panchina in occasione della partita Bologna-Brescia del prossimo sabato pomeriggio. Al momento, come specifica anche Fanpage, l’allenatore sta bene e non correrebbe alcun rischio. Proprio di recente aveva ammesso: “Sto vincendo la mia battaglia contro la malattia”. Era il luglio dello scorso anno quanto Mihajlovic aveva scoperto di essere affetto da una leucemia, parlandone poi pubblicamente nel corso di una conferenza stampa che segnò al tempo stesso l’inizio di un percorso di cure al quale si è sottoposto con successo senza mai abbandonare il campo.

