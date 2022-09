SINISTRA VERDI, ELETTI ELEZIONI 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: i nomi

Con quasi tutte le 61.417 sezioni scrutinate lo spoglio delle elezioni politiche 2022 sta per concludersi, i risultati si vanno definendo ed è possibile già affrontare il discorso eletti di Sinistra Verdi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Per il momento sono disponibili i dati provvisori, ma possiamo confermare con certezza che il cartello di centrosinistra entra in Parlamento con almeno un senatore e un deputato.

Sinistra Verdi si attesta poco sopra il 3,5 per cento, percentuale che non è servita al centrosinistra per ottenere la vittoria. I seggi della coalizione sono pochi e c’è una certezza: sono solo due i parlamentari rossoverdi eletti tramite i collegi uninominali. Tanti gli esclusi eccellenti, a partire dal sindacalista Soumahoro, su cui puntava forte il segretario di SI Nicola Fratoianni. Comprendendo anche gli eletti al proporzionale, il cartello può contare su 12 seggi alla Camera dei Deputati e su 4 seggi al Senato della Repubblica.

ELETTI SINISTRA VERDI: I NOMI

Partiamo dall’elezione più attesa in casa Sinistra Italiana, ovvero quella di Ilaria Cucchi. La sorella di Stefano Cucchi ha vinto la battaglia del collegio uninominale U04 – Firenze in Toscana e farà parte del nuovo Senato. “Era il 3/11/2009. Mi trovavo in Senato per ascoltare il ministro Alfano che era stato chiamato a riferire su come e perché fosse morto Stefano Cucchi, quando era in stato di arresto, nelle mani dello Stato. Momenti terribili. Ora tornerò lì da senatrice”, le sue parole su Facebook: “Sono consapevole della gravità del momento storico che sta vivendo il mio Paese, ma non dovrò avere timore. Stefano sarà con me. So che è fiero di me e che mi sta dicendo che dovrò mantenere le promesse fatte a coloro che hanno avuto fiducia in me. Dovrò continuare ad essere la voce degli ultimi. Siamo umanità in marcia”. Per quanto riguarda l’altro collegio uninominale strappato da Sinistra Verdi, parliamo del collegio U05 – Imola I(con BO) alla Camera: eletto il segretario dei Verdi Angelo Bonelli.

