Dopo il caos provocato dopo la doppia positività al Clostebol, Jannik Sinner ha sostituito gran parte del suo team, annunciando un nuovo fisioterapista e un nuovo preparatore atletico. Il primo è Marco Panichi, che ha preso il posto di Umberto Ferrara, allontanato dopo quanto accaduto nei mesi passati. Il preparatore, preparatore romano, è nato nel 1964 e alle spalle ha un’esperienza trentennale nel mondo del tennis. Già in passato aveva avuto modo di parlare di Sinner, elogiando quanto fatto e paragonandolo dal punto di vista fisico a Djokovic, che lui stesso ha avuto modo di preparare.

Il fisioterapista che ha preso il posto di Giacomo Naldi, invece, si chiama Ulises Badio. Di origine argentina, anche lui ha lavorato a lungo con Novak Djokovic: dopo aver cominciato la carriera negli Stati Uniti, Badio si è trasferito in Italia, cominciando a lavorare nel 2013 per gli Internazionali di Tennis, dove ha conosciuto proprio il tennista serbo, entrando nel so staff. Nel 2017 è cominciata la collaborazione durata alcuni anni: un lavoro proficuo che ha portato grandi successi per entrambi. Sarà proprio lui ad accompagnare Sinner verso i nuovi impegni all’Atp 500 di Pechino e al Masters 1000 di Shanghai.

Sinner cambia staff dopo il caso Clostebol

Ad ufficializzare l’ingresso nella squadra di Jannik Sinner dei due nuovi collaboratori è stato lo stesso numero uno al mondo, che sui social ha postato una foto insieme al nuovo preparatore atletico e al nuovo fisioterapista, Marco Panichi e Ulises Badio, scrivendo una frase molto semplice: “Benvenuti nella squadra Marco e Ulises”. I due prendono il posto di Umberto Ferrara e Giacomo Naldi, allontanati dopo quanto accaduto con la positività al Clostebol, che sarebbe arrivata per via di un errore di distrazione da parte del suo staff. Uno sbaglio che sarebbe potuto costare molto caro a Sinner, che ha così deciso di allontanare gli autori dello sbaglio.