Siria: 60 morti in un attacco all’Accademia militare/ Video: “Colpa di un drone inviato dai terroristi”

In Siria, precisamente nella città di Homs, nel pomeriggio si è verificato un attacco condotto con un drone esplosivo durante la cerimonia di diploma degli ufficiali nell’Accademia militare locale. Il numero delle vittime è ancora ignoto, così come le ragioni e i colpevoli dell’attacco, ma secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani ci sarebbero almeno una 60ina di morti, tra i quali almeno 7 ufficiali neodiplomati e diverse famiglie civili con bambini al seguito. Secondo le autorità della Siria, che hanno inviato un comunicato stampa ai media locali, citato dall’agenzia Sana, l’attacco avrebbe una chiara matrice terroristica, circostanza che rimane ancora da verificare dato che nessun gruppo tra i più noti ha ancora rivendicato l’attentato.

Siria: “Attacco terroristico con i droni in accordo con forze internazionali note”

Insomma, l’attacco con i droni esplosivi in Siria non avrebbe ancora una reale spiegazione, così come si sta ancora continuando a conteggiare i morti e i feriti. Nelle prossime ore, sicuramente, saranno chiariti tutti i retroscena dell’attentato, mentre il ministro della Difesa siriano sembra avere già adesso una precisa idea sull’accaduto. Va ricordato, però, che in passato Israele aveva già condotto degli attacchi simili sul suolo siriano, così come attualmente è in corso una guerra tra Damasco e i terroristi dello Stato Islamico (l’ex ISIS), noti anche per gli attacchi esplosivi simili.

Subito dopo la diffusione della notizia dell’attacco con i droni esplosivi in Siria, è stato diramato un comunicato da parte del Comando Generale dell’esercito e delle forze armate in cui si sottolinea come “nell’ambito del loro approccio criminale e continuando a spargere sangue siriano, le organizzazioni terroristiche armate sostenute da forze internazionali note hanno preso di mira” l’accademia militare di Homs. Secondo il Comando, inoltre, l’attacco con i droni esplosivi in Siria ha provocato numerose vittime civili e militari, oltre al ferimento di “dozzine di famiglie invitate e di numerosi studenti partecipanti”. Inoltre, il Comando afferma di considerare questo come un atto criminale senza precedenti, sottolineando che risponderà con forze e determinazione contro i gruppi terroristici.

I video dell’attacco con i droni esplosivi in Siria

Di seguito alcuni video dei momenti successivi e antecedenti all’attacco con i droni esplosivi in Siria. Per via del loro contenuto violento e crudo, suggeriamo la visione solamente con la consapevolezza necessaria.

The terrorist attack on the Military College today in Homs, Syria and the moments leading up to it. Drones targeted the graduation ceremony of the Military College officers, waiting until after the ceremony ended, causing large numbers of casualties among student officers and… pic.twitter.com/UN5iJLSRz8 — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) October 5, 2023

Horrific scenes after the drone attack on Syrian military cadets celebration in #Homs #Syria 💥🚨🔥!! Many feared killed !!! This type of attack requires lot of technical capabilities which the terrorist cannot do it without the support of their masters !! pic.twitter.com/vxQoVz9Ebz — waheed (@Waheed0819) October 5, 2023













