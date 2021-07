Sirigu: “Così ho motivato i miei compagni”/ “Quel video segreto prima della finale..”

Abbiamo avuto modo di apprezzarlo già nei giorni scorsi, Salvatore Sirigu, motivatore e leader silenzioso del gruppo azzurro, che solo domenica scorsa è andato a vincere gli Europei 2020: e il portiere sardo ancora è stato giocatore chiave per il trionfo, pur non scendendo in campo. Come lui stesso ha affermato in un’intervista concessa al Corriere solo ieri, “quando non giochi hai due strade: o aspetti il tuo turno in silenzio, oppure cerchi di essere prezioso in altro modo” e visto che la titolarità tra i pali era di Gigio Donnarumma (tra l’altro eletto miglior giocatore del torneo), il numero 1 sardo ha deciso di rendersi utile al gruppo, agendo nelle retrovie e diventando dunque vero “motivatore” della squadra del Mancio. Messaggi e video emozionali segreti inviati su whatsapp, frasi per motivare ogni singolo giocatore della nazionale azzurra: questo il segreto di Salvatore Sigiru e dell’Italia che ha vinto gli Europei 2020.

SALVATORE SIRIGU MOTIVATORE DELLA NAZIONALE: IL VIDEO SEGRETO PRIMA DELLA FINALE

Raccontando dunque del grande impegno di Salvatore Sirigu per sostenere e motivare i suoi compagni di squadra con video e messaggi di affetto, il numero 1 ha pure ammesso: “È cominciata quasi per caso, alla vigilia della gara con la Turchia. Ci stavamo cambiando e non sapevamo a cosa saremmo andati incontro. Ho scritto alcune frasi sul telefono, le ho salvate. E poi ho deciso di inviarle”. Ma che si sono scritti gli azzurri? Lo dice lo stesso portiere: “Veniamo da un anno e mezzo durante il quale il calcio non è stato più lo stesso, per noi è già una vittoria entrare in uno stadio con i tifosi. Ricordiamoci che uniti si è più forti, e che più si è uniti e più si è forti. E godiamocela, perché tanti vorrebbero essere al nostro posto”.

Frasi motivazionali che fanno breccia nel cuore degli azzurri, che pure prima della finale degli Europei 2020 hanno ricevuto dal portiere sardo anche un video emozione, con i messaggi di moglie, figli e famiglie in cui sostanzialmente si diceva “Vincete per noi”. E gli azzurri non hanno disatteso la promessa fatta: anzi durante la festa post podio in molti hanno pubblicamente ringraziato Sirigu per quanto fatto durante il torneo. Florenzi ad esempio a Sky ha affermato: “Vorrei fare un grande ringraziamento soprattutto a Sirigu, è stato un grande motivatore. Prima della finale ha scritto per ognuno di noi un bigliettino motivazionale, tutti diversi l’uno dall’altro. È un grande”. E davvero Sirugu è stato leader silenzioso di questa nazionale che ha regalato grandi emozioni: un gran pezzo della vittoria davvero è anche sua.

