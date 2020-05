Sirius è fidanzato?/ A Uomini e Donne bomba su Nicola Vivarelli: Gemma…

Pubblicità

Nuova bomba su Sirius? Secondo un’indiscrezione del web riportata dalla blogger Deinaira Marzano, informatissima sui personaggi del piccolo schermo, Nicola Vivarelli sarebbe già fidanzato. Sotto un post di Deianira, infatti, sarebbe apparso il commento di un collega del 26enne secondo il quale Nicola sarebbe arrivato a Uomini e Donne solo per un motivo: conquistare la popolarità. “Lavoro per le navi della Carnival Crociere, volevo dire che lo spasimante di Gemma si trova in tv per visione televisiva e d’accordo con la sua ragazza e la sua mamma. Lo sappiamo tutti noi colleghi cosa sta facendo, ma adesso basta è vergognoso, sta umiliando tantissimo la nostra divisa e la nostra compagnia”, ha scritto l’utente in questione. Commento che ha attirato l’attenzione di Deianira che ha poi criticato l’atteggiamento di Nicola.

Pubblicità

SIRIUS NICOLA VIVARELLI FIDANZATO? GEMMA GALGANI VERSO UNA NUOVA DELUSIONE A UOMINI E DONNE

Sirius non ha mai convinto il pubblico di Uomini e Donne. In tanti, in primis Tina Cipollari, sono convinti che il 26enne non sia realmente interessato a Gemma Galgani e che stia usando la popolarità della dama di Torino per ottenere un po’ di visibilità. Il commento del collega di Nicola Vivarelli starebbe così alimentando rumors e sospetti nei confronti di Sirius che, nel corso dell’ultima puntata del dating show di canale 5, è stato accusato da Gemma di essere cambiato e di non rispondere mai alle sue telefonate. La segnalazione riportata sulla presenza di una presunta fidanzata, dunque, sta scatenando nuove polemiche intorno al 26enne che, tuttavia, continua a ribadire il proprio interesse nei confronti della Galgani.





© RIPRODUZIONE RISERVATA