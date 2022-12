Sissi 2/ Anticipazioni 28 dicembre: Sissi e Franz, nasce l’erede al trono ma…

Sissi 2, trama e anticipazioni della nuova stagione

Debutta Sissi 2, la seconda stagione della serie tv austriaca incentrata sulla celebre principessa Imperatrice d’Austria. Considerata la donna più bella d’Europa, ma vittima di nevrosi, ossessioni e pensieri depressivi, la sovrana è in perenne lotta tra i suoi ideali e dettami di corte. La principessa sceglie l’amore, sposando Franz, con cui vive un matrimonio da favola, ma costellato da alti e bassi, soprattutto per via delle crescenti tensioni politiche in Europa, che raggiungeranno il culmine in questa seconda stagione, composta da sei episodi, raggruppati in tre prime serate su Canale 5.

I protagonisti del film Sissi 2 sono ancora l’attrice svizzero-americana Dominique Devenport e il tedesco Jannik Schümann nei panni della coppia reale asburgica. New entry, Giovanni Funiati nei panni del Conte Gyula Andrássy, una figura di rilievo. Storicamente condannato a morte dal Kaiser Franz, poi salvato da Sissi, diventerà il Primo Ministro ungherese. Completano il cast: David Korbmann nel ruolo del conte Grünne; Désirée Nosbusch è l’arciduchessa Sophie; e Tanja Schleiff nei panni dela contessa Esterházy.

Sissi 2 inizia con la nascita del tanto atteso erede al trono, Rudolf. Sissi e Franz accolgono il nascituro, che un giorno siederà al trono d’Asburgo, con gioia. Ma la loro felicità è oscurata da nuove lotte di potere in Europa: Bismarck minaccia di spingere l’Austria in una nuova guerra. Sissi cerca con tutte le sue forze di essere presente sia per il marito che il popolo ma, sebbene ami Franz e dimostri più e più volte il suo talento diplomatico, si sente sempre un uccello chiuso in una gabbia dorata. Sissi avrà la sua occasione di riscatto solo quando verrà incaricata di andare in Ungheria per una missione politica, dove si lascia andare alle bellezze del posto e alla semplicità delle persone.

Il suo impiego la chiamano a corte, dove l’Imperatrice avrà l’incarico di accertarsi che il Conte Andrassy si schiererà dalla parte dell’Austria nel caso di una guerra contro la Prussia. Tra Sissi e il Conte nasce una crescente attrazione, verso cui lei dovrà fare attenzione a non cedere. E mentre Franz svela il suo lato sensibile alla corte viennese, l’Imperatrice rischia perdere il controllo dei suoi impulsi nel momento in cui finisce in prigione con Andrassy…











