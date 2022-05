Sissi, Amici 21: vincitore?/ Da favorita a sfavorita, o quasi: pronostici deludenti

Amici 21, finale: Sissi data da tutti come favorita ora sembra cambiare il ‘vento’ attorno a lei…

Da favorita a sfavorita. O quasi. A pochi minuti dall’inizio della finale di Amici 21 la cantante Sissi crolla nelle “preferenze” degli addetti ai lavori. A quanto pare il vento attorno alla studentessa sembra essere cambiato. Riuscirà a ribaltare i pronostici? Lo scopriremo questa sera, domenica 15 maggio, in una finale che si preannuncia come sempre appassionante. Il futuro di Sissi, in ogni caso, appare più che roseo. La ragazza uscirà a breve col suo primo EP, Leggera, disponibile dal prossimo 27 maggio.

Amici 21, arriva l'album di Sissi/ "Il rapporto con Sugar si è interrotto, poi..."

“Questa esperienza di Amici per me ha significato tanto e arriva finalmente la pubblicazione di un EP dal titolo Leggera. Ho scelto Sugar perché è la prima casa discografica che mi ha dato credito in tempi non sospetti, quando non avevo certo la popolarità e la visibilità che ho acquisito in questo talent”, ha raccontato Sissi a poche ore dalla finale di Amici 21.

Amici 21: Sissi approda a Netflix e Leo sbarca a Ballando?/ De Filippi meglio di un ufficio di collocamento

Le quote di scommesse ‘vedono’ Sissi terza

Secondo gli scommettitori Sissi potrebbe piazzarsi al terzo posto della classifica finale di Amici 21. Non di certo sfavorita, ma neppure in pole position come nei mesi scorsi. La cantante e pupilla di Lorella Cuccarini è calata notevolmente nei pronostici, complice forse qualche distrazione sentimentale. Questa sera se la vedrà con il cantante Albe (Alberto La Malfa), il cantante Luigi Strangis, il cantante Alex (Alessandro Rina), la ballerina Serena Carella e il ballerino Michele Esposito. Chi sarà il vincitore? Secondo Snai, per quanto riguarda Sissi, la cantante è terza tra i favoriti alla vittoria finale del talent e terza tra i favoriti alla vittoria del circuito canto. E’ quotata a 3.00, 3.75, 2.25, secondo Snai, Sisal e Planetwin.

LEGGI ANCHE:

Amici 21, classifica Spotify/ LDA sbaraglia la concorrenza, sfida tra Luigi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA