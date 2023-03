Sissi diventa cantautrice dopo Amici 21/ La verità di Giorgia

Amici 22 di Maria De Filippi: Giorgia registra una rivelazione su Sissi, ex Amici 21

Cosa ne sia stato di Sissi, dopo il debutto tv che la giovane ha segnato ad Amici, é un quesito generale a cui intanto replica Giorgia. O almeno questo emerge alla visione della nuova puntata dell’edizione del talent di Maria De Filippi in corso, Amici 22, in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online il 6 marzo 2023. A settembre 2021 Sissi diventava una concorrente di Amici 21, aggiudicandosi la promozione per un banco di studio nel canto, al talent show delle reti Mediaset. La giovane riusciva a farsi spazio in TV, in particolare sfoggiando la sua voce cristallina. Un talento custodito sotto l’ala protettrice di Lorella Cuccarini, l’insegnante di canto ad Amici, che ha difeso la giovane artista in primis quando quest’ultima era tacciata di essere carente in fatto di capacità dell’interpretazione dall’insegnante avverso, Rudy Zerbi, così come di non avere il dono della scrittura creativa in campo musicale come sostenuto da Anna Pettinelli. Tuttavia, alla nuova puntata del talent di Amici 22, in qualità di ospite e giudice della gara di canto cover aperta tra i concorrenti in studio, Giorgia, ha rivelato l’upgrade di Sissi, con tanto di pronta replica della ex Amici 21.

VIDEO CLIP UFFICIALE PAROLE DETTE MALE, GIORGIA/ Canzone Sanremo 2023: meglio live?

Il sentiment della rivelazione di Giorgia su Sissi, ad Amici 22

Chiamata in puntata anche ad esibirsi sulle note di Parole dette male, il brano con cui ha concorso a Sanremo 2023, Giorgia ha fatto sapere che nel nuovo album vanta la scrittura di Sissi, che ha prestato la sua penna in un pezzo: “C’é Sissi che ha scritto un pezzo”, sostiene la cantante reduce dal Festival, e nella confidenza condivisa con la conduttrice Maria De Filippi, spunta anche Francesca Michielin tra gli autori del nuovo album della compagna di Emanuel Lo, insegnante di ballo ad Amici 22. Insomma, Sissi ha conquistato il cuore di un’artista del calibro di Giorgia, affermandosi quindi come cantautrice e firma tra i crediti di Atacama, il terzo brano nella tracklist del nuovo album. Un salto di qualità importante per l’ex cantante di Amici 21.

Emanuel Lo e Samuel, marito e figlio di Giorgia/ Chi è la famiglia della cantante

E non a caso la rivelazione di Giorgia fa ora rumore nel web, mandando letteralmente in visibilio il popolo degli utenti attivi online, sui social. Online, infatti, si registra un tripudio di like e commenti di consenso per la mittente la destinataria della rivelazione, Sissi e Giorgia, a margine di un post del momento TV che é ora virale.

LEGGI ANCHE:

Giulio Todrani, chi è il padre della cantante Giorgia/ Dalla band a The Voice Senior

© RIPRODUZIONE RISERVATA