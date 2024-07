Giorgia, chi è: il primo incontro con il compagno Emanuel Lo/ Carriera, il figlio Samuel e l’ultimo album

Ci incanta da anni con virtuosismi, voce piena, canzoni dense di significato e talvolta anche hit più spensierate. Giorgia è un vero e proprio ‘mostro sacro’ della musica italiana; una carriera iniziata da giovanissima e che anche grazie al ‘battesimo’ di Sanremo è riuscita, negli anni a costruire una carriera quanto mai brillante. Spesso e volentieri, data la notorietà, al centro dell’attenzione sono finite anche le curiosità di vita privata: dal compagno Emanuel Lo al figlio Samuel.

Giorgia e il suo compagno Emanuel Lo vivono il mondo dell’arte attraverso due percorsi paralleli: lei primeggia nel mondo della musica, lui invece in quello della danza. Ma come si sono conosciuti? Pare che ‘galeotto’ sia stato il videoclip della cantante realizzato per la canzone “Spirito libero”. In qualità di ballerino, quello che oggi è il suo compagno ai tempi partecipò proprio alle scene del video in questione.

Giorgia, la storia d’amore con Emanuel Lo e l’ultimo album ‘Blu’

Dopo la prima collaborazione nel videoclip, l’attuale compagno di Giorgia – Emanuel Lo – ha partecipato anche al tour della cantante del 2003. Vinte le resistenze iniziali, dovute forse anche alla differenza d’età (8 anni), l’amore è sbocciato prorompente e ormai da oltre vent’anni sono una coppia più affiatata che mai. Ad impreziosire il tutto è poi arrivato il primo figlio della coppia, Samuel, nato nel 2010.

Per quanto riguarda la carriera di Giorgia, soffermarsi sulle tappe del passato risulta difficile con poche righe a disposizione; l’ultima perla risale allo scorso anno con l’album “Blu”. Lavoro in studio che coincide con il ritorno sul palco di Sanremo e che ha donato agli appassionati altre canzoni ricche di riferimenti che facilmente possono essere presi come propri.

