Sissi, dopo Amici 21 il suo volto è sui grattacieli di New York/ Cos’è successo?

E’ stata una dei protagonisti della finale di Amici 21, Sissi (Silvia Cesana), la quale in occasione del grand-final del talent si è aggiudicata il premio della critica conferitole dalla sala-stampa adibita alla critica musicale dell’evento, aggiudicandosi così un bottino del valore di 50mila euro. I premi e i riconoscimenti conferiti ai 6 finalisti nella puntata epilogo di Amici 21, da giorni, dividono il web, dove non si risparmiano delle polemiche. Ciò nonostante, Sissi ha appena raggiunto un altro traguardo importante nella sua carriera artistica appena avviata. Dopo aver recuperato i rapporti di collaborazione artistica con la Sugar Music, nota casa discografica che cura gli altri artisti protetti Madonna, Sissi è diventata il volto della playlist di genere femminile dedicata alle pari opportunità, la Equal Italy, che su Spotify accoglie i brani delle principali artiste nostrane, tra cui l’ex Amici Elodie con il singolo tormentone Bagno a mezzanotte.

L’influenza della playlist Equal Italy è notevole, tanto che l’immagine icona di Sissi che la sponsorizza è ora visibile sui grattacieli di New York, come emerge in rete da alcune immagini che testimoniano il curioso accadimento.

A rendere nota la notizia concernente l’icona di Sissi, ora testimonial di Equal Italy su Spotify Italia, è proprio la prestigiosa piattaforma musicale in un post diramato via social. “Sissi è la nuova ambasciatrice di EQUAL Italia e ha lasciato il segno in Times Square, NYC. Ascolta ora la playlist di EQUAL Italia su Spotify”, si legge nella descrizione dell’annuncio social diventato virale in queste ore, e che la stessa cantante di Danshari ha voluto condividere con i fan tra le Instagram stories sul suo profilo privato su Instagram. “Times Square, NYC. Sono davvero io? Grazie Spotify”, è stata la reazione social di Sissi.

Nel frattempo, così come è accaduto per tutti gli ex volti di Amici 21, Sissi è attesa per un’intervista esclusiva nel salottino di Verissimo.

