Sissi e Dario, coppia Amici 21/ Innamorati rivali al serale, la dedica romantica…

La terza puntata del serale di Amici 2022 si apre con una sfida “molto particolare”: è così che Maria De Filippi introduce infatti la prova che vede rivali da una parte Sissi e dall’altra Dario. Una cantante, l’altro ballerino: i due non sono soltanto due allievi del serale di Amici 21 ma anche una coppia. Si sono infatti innamorati nella scuola di Canale 5 e da mesi ormai condividono questo forte sentimento. Al serale non sono però finiti nella stessa squadra e sono dunque costretti ad affrontarsi come riveli, così come accaduto questa sera. Sissi e Dario si ritrovano uno contro l’altra ma si sorridono, quasi un po’ imbarazzati.

La dedica d’amore di Sissi per Dario ad Amici 21

La cantante si esibisce però sulle note di Can’t take my eyes off you, grande successo che è però anche una bellissima dedica d’amore che Sissi, non senza imbarazzo, decide di fare a Dario che la guarda dall’altra parte del palco e la segue tutto il tempo con lo sguardo. Una dolce dedica che arriva anche ai giudici, che si accorgono del gesto della cantante. Alla fine i giudici premiano proprio l’esibizione di Sissi a discapito di Dario che, tuttavia, appare contento come se avesse vinto lui.

