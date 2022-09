Sissi, fan in visibilio in tour/ A sorpresa lo spoiler del nuovo singolo Sottovoce

Sissi live a Tim Music Awards -dalla Radio al Palco 2022, dopo Amici 21

Una dei grandi artisti che calcheranno il palco dell’Arena di Verona per l’evento domenicale Tim Music Awards -dalla Radio al palco dell’11 settembre 2022 é Sissi ( al secolo Sissi Cesana), che ha appena anticipato in rete il prossimo singolo in cantiere.

L’ex allieva di Lorella Cuccarini ad Amici 21 di Maria De Filippi torna quindi, a grande richiesta del pubblico TV, ad esibirsi in TV per la gioia dei telespettatori, non solo della generazione zeta che lei rappresenta in quanto giovane promessa della musica made in Italy targata Sugar, la Major discografica che l’ha messa sotto contratto rivalutandola rispetto ad un rapporto di lavoro interrotto tra le parti in passato, alla luce del percorso di studio intrapreso al talent di Canale 5.

Oltre al nuovo impegno in TV veronese, la popolare cantautrice ha inoltre nelle ultime ore spoilerato il nuovo singolo che intende rilasciare a breve, dal titolo Sottovoce.

Sottovoce é il nuovo singolo di Sissi, presentato in tour dal vivo

L’anticipazione del momento che riguarda la star di Amici 21 arriva dal palco dell’ultima tappa del tour estivo di Sissi, tenutasi a Chiari. Un’occasione speciale per i fan accorsi in massa sotto il palco del concerto della cantante, per ascoltare in anteprima assoluta quella che potrebbe rivelarsi la colonna sonora italiana dell’autunno 2022 ormai alle porte.

“Grazie per quest’ultima data del tour estivo. Sottovoce presto fuori”, scrive Sissi tra le righe della caption del nuovo post condiviso in rete, contenente un video che la immortala mentre lei canta totally live e in esclusiva assoluta il nuovo singolo in cantiere per lei. E non possono di certo mancare le reazioni dei fan per la cantante e ospite attesissima all’evento Tim Music Awards – dalla Radio al palco 2022. “Ti amo”, “Non vedo l’ora che esca”, si legge tra i commenti social di consenso per Sissi.











