Sissi imperatrice d’Austria la vera storia/ La donna sopportò la morte dei figli e…

È interessante andare a rileggere la storia vera di Sissi Imperatrice d’Austria in attesa della messa in onda su Rai Storia il documentario Sissi: vita e morte di un’imperatrice. Nacque col nome di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach il 24 dicembre del 1837 a Monaco di Baviera e fu uccisa a 61 anni il 10 settembre del 1898 a Ginevra dall’anarchico Luigi Lucheni. In vita ebbe tanti riconoscimenti perché oltre che imperatrice d’Austria fu anche regina apostolica d’Ungheria, regina di Croazia e Boemia. Il documentario in questione ci parlerà della vita personale della donna dal momento in cui sposò l’imperatore Franz Joseph fino appunto al suo decesso, passando anche attraverso a tanti dolori oltre alla soddisfazione di una carriera politica piena di spunti interessanti e di grandi soddisfazioni.

Sissi imperatrice d’Austria: la morte dei figli

Il dolore più grande che subì Sissi imperatrice d’Austria fu la morte di due dei suoi figli. La donna soffrì a lungo di febbre alta e anche di attacchi d’ansia che ne condizionarono la vita. Uno dei momenti più bui arrivò dalla morte della sua primogenita Sofia. Inizialmente la bambina e sua sorella Gisella vivevano con la nonna per permettere ai nobili genitori di girare l’Europa per motivi professionali. Nel 1957, quando Sofia aveva appena 2 anni, la donna decise di portare la sua primogenita in un viaggio in Ungheria durante il quale si ammalò per poi morire. Convinta che fosse colpa sua decise di affidare Gisella all’arciduchessa Sofia e sparì dagli eventi pubblica lungo. Tra i suoi figli nel 1858 nacque Rodolfo, l’erede al trono che però ad appena 31 anni si suicidò, trovato morto insieme all’amante Maria Vetsera. Una vita quella di Sissi dunque fatta di luci e ombre che si alternarono dalla sua nascita fino alla scomparsa.



