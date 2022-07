Sissi la giovane imperatrice/ Su Rai 1 il film con Romy Schneider

Sissi la giovane imperatrice sarà trasmesso da Rai 1 oggi, 31 luglio 2022, a partire dalle ore 14.00. Si tratta di un film cult prodotto in Austria nel 1955 con 107 minuti di durata.

Protagonista assoluto è Ernst Marischka che cura soggetto, sceneggiatura, regia e produzione quest’ultima insieme a Karl Ehrlich per la Erma-Film. La fotografia è affidata a Bruno Mondi con gli straordinari costumi di Gerdago, Leo Bei e Franz Szivats.

Nel cast troviamo nei panni di Sissi la straordinaria Romy Schneider. Nel cast ci sono anche Karlheinz Bohm, Brigitte Treichler, Magda Schneider, Gustav Knuth, Vilma Degischer, Walther Reyer e molti altri ancora. Il fil uscì nelle sale nel dicembre del 1956 in Germania e Austria per poi approdare in tutto il mondo.

Sissi la giovane imperatrice, la trama del film

Ora passiamo alla trama di Sissi la giovane imperatrice. Protagonista è l’imperatrice Sissi che si trova a vivere contrasti pesanti nel regno con la suocera/zia l’arciduchessa Sofia. Questa infatti ha il vizio di intervenire nella sua coppia perché considera la donna e il suo consorte come troppo giovani e non in grado di mandare avanti l’impero come dovrebbe. Sissi mette alla luce la sua prima figlia e questo porta a un grave problema con Sofia che gliela sottrae portandola in un’ala lontana del palazzo per affidarla a delle governanti.

Sissi per questo soffre molto ma la più grande delusione gli arriva dal marito che non prende le sue parti assecondando quello che dice sua madre. Sissi scappa e torna in Baviera dalla sua famiglia. Ritrova così la forza nonostante l’opposizione del padre. Raggiunta dal marito ottiene di poter lottare con lui per la bambina e torna a palazzo. Incontrerà dei pesanti problemi anche dal punto di vista politico.

