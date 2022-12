Sissi, malattia e storia vera di Elisabetta di Baviera/ Dall’anoressia nervosa a come è morta

Sissi, qual è la storia vera della principessa Elisabetta D’Austria

La storia della principessa Sissi, dalla quale è stata tratta la serie TV che va in onda a partire da questa sera 28 dicembre su Canale 5 con la seconda stagione, è vera. Le vicende che spesso sono state riproposte in TV con film e serie sono tratte da eventi realmente accaduti che hanno come protagonista Elisabetta di Baviera, duchessa che a 16 anni sposò suo cugino, il giovane imperatore d’Austria Francesco Giuseppe, nonostante fosse stata la sorella ad essergli promessa.

Quello che spesso viene dipinto negli sceneggiati televisivi come un grande amore fu in realtà un rapporto molto complicato, ostacolato da tanti fattori, uno su tutti il rapporto di Sissi con la corte. Sin da subito la principessa si trovò a disagio con la rigida etichetta della corte di Vienna: il carattere libero e ribelle di Sissi si scontrò con quello dell’arciduchessa Sofia, madre dell’imperatore, e rigidamente legata al protocollo.

Sissi, la malattia della principessa d’Austria e l’ossessione per la bellezza

Bellissima oltre che dallo spirito inquieto, Sissi inizia a sviluppare una profonda malinconia oltre che una vera e propria ossessione per la sua bellezza. Mangia poco, cura costantemente i suoi lunghi capelli, trascorre ore a curare il suo aspetto. Nega di farsi ritrarre dopo i 30 anni, lasciando che il suo ricordo resti quello della migliore gioventù.

Con tutta probabilità i disturbi fisici che Elisabetta ha sviluppato nel corso degli anni successivi erano dovuti a un disturbo psichico: la storica Brigitte Hamann, come si legge su Wikipedia, ha ipotizzato che l’imperatrice d’Austria soffrisse di una forma di anoressia nervosa, la quale comporta irrequietezza, rifiuto del cibo e del sesso. Proprio questo rifiuto l’ha portata ad indebolirsi notevolmente a causa di una forte perdita di peso. Non è stato però questo ad ucciderla: Sissi fu assassinata da un anarchico italiano, Luigi Lucheni, che la pugnalò.

