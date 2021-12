Sissi, serie tv/ Anticipazioni puntata 28 dicembre: il primo incontro con Franz

Anticipazioni Sissi la serie tv debutta su Canale 5

Questa sera, martedì 28 dicembre, alle 21.20 su Canale 5 debutta la serie tv “Sissi”, diretta da Sven Bohse. Questa volta l’imperatrice d’Austria, resa indimenticabile da Romy Schneider, è interpretata dall’attrice Dominique Devenport, mentre a vestire i panni dell’imperatore Franz (Francesco Giuseppe) è l’attore Jannik Schümann. La miniserie, composta da sei episodi divisi in tre prime serata, è stata girata tra Baviera e Baltico. La serie “Sissi” è incentrata sul rapporto tra la coppia reale: chi era Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach prima di innamorarsi perdutamente dell’Imperatore d’Austria Francesco Giuseppe I? “Quando penso a Sissi, la prima cosa che mi viene in mente è la sua statua, sul trono, che svetta su tutti, e i tanti miti che ne circondano la figura. Sono davvero felice di interpretare questa nuova Sissi, raccontata per quello che era realmente: una giovane donna, con grandi sogni, forti emozioni, pronta a lottare per la sua visione del mondo e della vita”, ha spiegato l’attrice Dominique Devenport.

Sissi la trama episodio 1 e 2 della serie tv evento

Ecco le anticipazioni dei primi due episodi della miniserie “Sissi”. Elisabetta, detta Sissi, è la secondogenita del duca Massimiliano di Baviera e della duchessa Ludovika. Sissi è uno spirito libero che non ama le formalità di corte. La madre le chiede di partecipare all’annuncio del fidanzamento della sorella Helene, detta Nene, con l’imperatore Francesco Giuseppe. Prima della cerimonia, Sissi si avventura per i boschi a cavallo dove incontra l’affasciante Franz, non sa che quell’uomo è il futuro sposo di sua sorella. Tra i due è amore a prima vista: Franz decide di sposare Sissi, anziché la sorella Nene. Mentre Helene insegna alla sorella come si comporta la moglie di un imperatore, il padre Max si mostra poco favorevole all’idea che la giovane figlia si sposi subito. Il duca conosce bene Sissi e sa che potrebbe soffrire molto per le restrizioni previste dalla vita matrimoniale e dalla corte.



