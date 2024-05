Siu, la testimonianza di un’amica/ “Aveva paurissima del marito, non credo a tentato suicidio”

È ancora un giallo il caso di Siu, al secolo Soukaina El Basri, l’influencer ferita gravemente al petto nella sua casa di Chiavazza, frazione di Biella, il 16 maggio scorso. Il marito Jonathan Maldonato è indagato per tentato omicidio e avrebbe fornito versioni contrastanti sull’accaduto parlando inizialmente di una caduta accidentale in casa (confermata dalla moglie prima di perdere conoscenza). La donna è uscita dal coma, ma finora non ha potuto rendere dichiarazioni agli inquirenti su ciò che le è successo. C’è grande attesa per la sua escussione perché potrebbe mettere la parola fine ai tantissimi interrogativi che, da giorni, insistono sulla vicenda.

Angelo Onorato, le prime risposte dall'autopsia/ Omicidio o suicidio? Il giallo della fascetta e una frase...

Il coniuge è stato scarcerato, ma si trovrebbe ancora in cella perché manca il braccialetto elettronico e continua a dirsi innocente. La sua nuova versione è quella di un tentato suicidio dovuto a un presunto stato depressivo, una situazione che a suo dire avrebbe tentato di coprire con la scusa di un incidente domestico perché sua moglie temeva di finire “ricoverata in psichiatria“. Il racconto, però, non avrebbe convinto gli inquirenti e neppure chi conosce la 30enne. Una vicina di casa e un’amica di Siu hanno parlato ai microfoni di Porta a Porta descrivendo un quadro diametralmente opposto a quanto sostenuto da Maldonato.

Piantedosi: "Accordo Italia-Albania apprezzato dall'UE"/ "Modello virtuoso, può essere replicato"

Il racconto dell’amica: “Non credo assolutamente al tentato suicidio…”

Le persone vicine a Siu avrebbero restituito una storia completamente diversa dallo scenario autolesionistico profilato dal marito nel corso del suo interrogatorio. L’uomo, 37 anni, è indagato per tentato omicidio, ricostruisce Ansa, ma avrebbe detto agli inquirenti che sua moglie avrebbe cercato di togliersi la vita per via di una presunta depressione. Nella trasmissione di Bruno Vespa è stata mandata in onda la testimonianza di una vicina di casa di Siu che ritiene impossibile si sia trattato di un tentativo di suicidio da parte dell’influencer.

Matteo Falcinelli: “Sto peggiorando, ho molti dolori fisici”/ “Sono da solo qui a Miami”

“Siu è il sole, è vita, una donna sempre disponibile per tutti e pronta a far festa. Non credo assolutamente che abbia potuto fare una cosa del genere“. Ma sono le parole di un’amica dell’influencer a gettare una luce ancora più sinistra sulla vicenda: “Spesso mi diceva di restare a casa da lei per il semplice motivo che aveva paura di qualcosa. Dimostrava di avere paurissima di Jonathan”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA