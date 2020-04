Skam Italia 4/ Niente clip per i nuovi episodi su Tim Vision e Netflix e i fan..

Pubblicità

Skam Italia 4 sta arrivando ma, a quanto pare, la cosa ha fatto infuriare i fan e non perché non vogliono vedere cosa succederà nei nuovi episodi ma solo perché questa pandemia e questa decisione potrebbero cambiare il format a cui sono abituati. Il remake italiano dell’omonima norvegese ha permesso fino a questo momento al pubblico di avere sempre un contatto con il cast grazie ad una serie di clip, messaggi e video rilasciati in tempo reale, gli stessi che questa volta potrebbero non esserci. La quarta stagione della serie sarà disponibile dal 15 maggio prossimo per un totale di quattro episodi che, a quanto pare, arriveranno tutti insieme su Netflix e TimVision rovinando i piani dei fan che infuriati si sono già radunati sui social per gridare allo scandalo.

SKAM ITALIA DISPONIBILE PER INTERO A MAGGIO, ADDIO ALLE CLIP E ALLE CHAT

Le famose clip, infatti, erano una sorta di teaser che anticipavano quello che sarebbe successo in seguito permettendo ai fan di avere questo contatto diretto con i loro personaggi preferiti regalando una particolarità a Skam Italia e, forse, trovando la chiave per questo successo. Il format adottato per Skam Italia 4 sarà quello classico di Netflix per un comune accordo tra Cross Productions, Timvision e Netflix dovuto proprio all’emergenza Coronavirus che ha rallentato le lavorazioni costringendo tutti a ripensare anche ai meccanismi di rilascio, proprio come è successo anche per il cinema. Questo cambierà la visione dei fan e anche il numero di utenti pronti a vedere gli episodi? Pensiamo di no visto che il resto non cambia. Oltre all’amato cast completamente confermato, la regia e la sceneggiatura di Skam Italia porteranno ancora la firma di Ludovico Bessegato, showrunner della serie.



