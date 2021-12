Skin è diventata mamma/ La compagna Ladyfag ha partorito: è nata Lev Lylah

Skin e la compagna Ladyfag: sono diventate mamme

Skin è diventata mamma. La cantante degli Skunk Anansie ha annunciato sui social che la compagna Ladyfag, performer e scrittrice canadese, ha dato alla luce una bambina: “Lieta di annunciare che esattamente una settimana fa alle 17.55 è nata la nostra bimba Lev Lylah. Sono così felice di aver trascorso la più bella settimana della mia vita occupandomi di questa bellissima anima nuova con la mia incredibile compagna Ladyfag”. Skin ha poi pubblicato alcune foto con la nuova arrivata. E ha aggiunto: “Questa piccola meraviglia ci ha sciolto il cuore a entrambe. Nessuno può prepararti per l’esplosione di amore incondizionato che ora proviamo per lei. Lei è così incredibile, entrambe le mamme e la bimba stanno bene e sono super felici”. Tantissimi i messaggi di auguri, tra cui anche quello di Alessandro Cattelan che ha lavorato con Skin nella nona edizione di X Factor.

È nata Lev Lylah, la figlia di Skin

Anche Naomi Campbell, diventata mamma da poco, ha mandato un messaggio di auguri alle due mamme: “Benvenuta al mondo Lev, non vedo l’ora di conoscerti“. L’annuncio della gravidanza era stato dato sui social lo scorso giugno. Skin, 54 anni, e Ladyfag, 44 anni, a settembre 2020 avevano annunciato il desiderio di sposarsi. Per la cantante si tratterebbe di seconde nozze, nel 2013 aveva sposato la sua produttrice Christiana Wyly, dalla quale si è separata nel 2015. Per la cantante inglese sarebbe il secondo matrimonio: nel 2013 aveva sposato la sua produttrice Christiana Wyly, dalla quale si è separata nel 2015.

