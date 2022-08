Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, francesi a Milano per trattare con l’Inter

Calciomercato news, ancora in piedi la pista Milan Skriniar al PSG

Il tormentone di calciomercato legato al possibile trasferimento di Milan Skriniar al PSG sembra vivere un nuovo capitolo viste le ultime indiscrezioni emerse nelle scorse ore. Secondo quanto rivelato dal giornalista Calro Laudisa infatti, i parigini sarebbero attesi a Milano nella giornata odierna per provare ad accaparrarsi il difensore slovacco con una proposta da 60 milioni di euro più 5 di bonus, e quindi un rilancio sostanzioso rispetto ai 50 milioni del mese scorso.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Acerbi supera Akanji, Salcedo ed Agoumé in partenza

Il tecnico Galtier avrebbe indicato Skriniar come il profilo più utile per potenziare il proprio organico mentre i nerazzurro potrebbero invece restistere alla nuova offerta, arrivando a chiedere 90 milioni di euro per il cartellino del centrale. Il tempo stringe e la sessione di mercato durerà poco più di una decina di giorni, troppo pochi perchè l’Inter vada a trovare un altro difensore di livello senza dimenticare che sta ancora inseguendo il sostituto di Andrea Ranocchia.

CASADEI AL CHELSEA/ Calciomercato news: c'è l'intesa con l'Inter, giovedì le visite

Calciomercato news, nuovo incontro per portare Milan Skriniar al PSG

Le chances di vedere Milan Skriniar al PSG entro la fine di questa finestra di calciomercato estivo sono dunque abbastanza scarse. Stando ai rumors, i francesi non dovrebbero muoversi formalmente con nuove proposte allettanti in queste ore ma gli intermediari hanno lasciato aperto una possibilità prima del termine ufficiale delle trattative.

LEGGI ANCHE:

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Al-Khelaifi ci prova per Skriniar, anche Tanganga in corsa

© RIPRODUZIONE RISERVATA