Skriniar al PSG?/ Calciomercato news, mister Galtier: “Mi aspetto altri tre colpi”

Calciomercato news, ancora aperta la pista che porterebbe Skriniar al PSG

Il tormentone di calciomercato legato al possibile passaggio di Milan Skriniar al PSG non sembra essersi ancora concluso. Nelle ultime settimane pareva che i francesi avessero deciso di non affondare il colpo per il centrale slovacco sotto contratto con l’Inter fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta ufficialmente per cominciare. All’inizio della sessione estiva i parigini si erano fatti avanti con una proposta da 50 milioni, troppo pochi rispetto alla valutazione nerazzurra da 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter news/ Accordo Sanchez-Marsiglia, il Chelsea rinuncia a Dumfries

L’Inter avrebbe bisogno di effettuare una cessione importante per sanare il bilancio e continuare ad effettuare ulteriori operazioni in entrata, tanco che i dirigenti stanno valutando pure la possibilità di cedere Denzel Dumfries visto l’interesse del Chelsea nei confronti del laterale olandese. Tuttavia al momento il principale indiziato a salutare Milano sembra essere nuovamente Skriniar, a cui in caso di permanenza verrà offerto il rinnovo.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Obiettivo Castagne per far coppia con Gosens!

Calciomercato news, Milan Skriniar al PSG per la difesa del tecnico Galtier

Le chances di vedere Milan Skriniar al PSG in questa finestra estiva di calciomercato potrebbero dunque aumentare nei prossimi giorni. Recentemente il tecnico dei parigini Christophe Galtier ha dichiarato in conferenza stampa: “Mi aspetto altri tre colpi. Il presidente e la dirigenza sono al lavoro. Vediamo…” Conclusa l’operazione con il Lille per Renato Sanches, ora il Paris Saint-Germain potrebbe ritornare su Skriniar.

LEGGI ANCHE:

Dumfries al Chelsea?/ Calciomercato news, la prima offerta per l'esterno dell'Inter

© RIPRODUZIONE RISERVATA