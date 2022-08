Skriniar al PSG?/ Calciomercato, pista ancora aperta ma Inzaghi lo terrebbe all’Inter

Calciomercato news, resta viva l’ipotesi riguardante Milan Skriniar al PSG

Il tormentone di calciomercato relativo al possibile passaggio di Milan Skriniar al PSG sembra tutt’altro che concluso. Scondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in Francia si continua a seguire con grande interesse il difensore slovacco dell’Inter con cui ha un contratto valido fino al giugno del 2023, ovvero al termine della stagione che sta ufficialmente per cominciare. Valutato 70 milioni di euro dai nerazzurri, stando ai rumors i parigini starebbero preparando un nuovo rilancio per tentare di aggiudicarsi l’ex blucerchiato.

Il tecnico interista Simone Inzaghi starebbe spingendo con la società per trattenere il calciatore, il quale si è unito al resto del gruppo solo in un secondo momento in questo precampionato anche a causa di qualche problema fisico. I nerazzurri avrebbero bisogno di un nuovo centrale avendo perso a parametro zero Andrea Ranocchia, accasatosi al Monza, ed a meno di una settimana dall’inizioe del campionato sarebbe un problema per mister Inzaghi dover fare a meno pure di Skriniar.

Calciomercato news, Milan Skriniar al PSG e si pensa a dei sostituti

In caso di offerta congrua si dovrebbe concretizzare il trasferimento di Milan Skriniar al PSG in questo agosto di calciomercato estivo. Nell’ottica di dover sostituire il centrale, l’Inter starebbe valutando alcuni profili ricordando di non essere riuscita ad aggiudicarsi Gleison Bremer, passato dal Torino alla Juventus. Stando alle indiscrezioni il preferito per rimpiazzare Skriniar al momento sarebbe Manuel Akanji del Borussia Dortmund che viene valutato 20 milioni di euro ed ha il contratto in scadenza con i tedeschi nel giugno del 2023 oltre ad aver espresso la volontà di non rinnovare con i gialloneri.

