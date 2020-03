Skriniar via dall’Inter?/ Calciomercato, il City vuole lo slovacco ma Marotta…

Siamo ancora lontani dalla finestra estiva di calciomercato, ma pure i tifosi nerazzurri sono ben preoccupati di poter perdere un loro beniamino: Milan Skriniar infatti potrebbe andare via dall’Inter questa estate, cedendo dunque alle continue lusinghe del Manchester City. Secondo quanto raccolto dal portale Calciomercato.com pare infatti che il terzino slovacco sia finito da tempo nel mirino della formazione inglese e che anzi già in passato la dirigenza dei citizens abba messo sul piatto offerte molto interessanti per strappare il terzino dallo spogliatoio di Antonio Conte. In passato Guardiola pare avesse messo sul tavolo pure una cifra che si aggira sui 60 milioni di euro per far fare le valigie allo stesso Skriniar: allora la risposta dell’Inter però era stata negativa, dichiarando di valutare il giocatore molto di più.

SKRINIAR VIA DALL’INTER? IL PIANO DI MAROTTA PER TRATTENERLO

Nonostante quindi l’iniziale rifiuto, pare che il Manchester City (il cui potere attrattivo è però rimasto danneggiato all’esclusione delle Coppe dopo la sentenza Uefa), sia pronto a tornare all’attacco per strappare Skriniar via dall’Inter. Pure pare che il club nerazzurro non si affatto d’accordo a separarsi dal terzino neppure nella prossima sessione di mercato estivo. Pur dopo qualche difficoltà iniziale del giocatore nell’adattarsi alla difesa a tre di Conte, lo slovacco ha ingranato e pure rimane sempre uno degli elementi più validi nello spogliatoio nerazzurro: certo Marotta e soci non hanno alcuna intenzione di cederlo, pur avendo valutato il suo cartellino sui 85 milioni di euro. L’ipotesi è che nonostante sia stato dato un prezzo al giocatore, l’Inter alzerò ben presto una cortina di ferro introno allo stesso Skrinair, che pure non vuole lasciare Milano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA