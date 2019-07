Skunk Anansie, nuovo singolo What You Do For Love/ Oggi presentazione a Bologna

Gli Skunk Anansie tornano a sorpresa sulla scena musicale internazionale. Dopo “Anarchytecture”, disco pubblicato nel 2016, esce oggi, venerdì 5 luglio, il nuovo singoo della band dal titolo What do you do for love e che sarà presentato ufficialmente questa sera a Bologna. Il brano parle delle scelte discutibili che, spesso, ci si ritrova a fare, per amore, ma anche per conquistare il potere. A spiegare il senso del brano è la cantante Skin: “Le canzoni più difficili da scrivere sono quelle politiche, per questo cerchiamo sempre di evitarle. Si pensa che dovrebbero venir fuori istantaneamente, a causa del fastidio che provi, altrimenti non sarebbero sincere e si rischia di cadere in vecchi cliché. Questo è proprio uno di quei momenti di rabbia! Sembra sempre che l’amore sia la ragione per cui le persone compiono atti d’odio, ed è una cosa che non ho mai compreso”, si legge su Blogo.

Skunk Anansie, nuovo singolo What You Do For Love: regalo per i fans italiani

Il nuovo singolo What You Do For Love degli Skunk Anansie arriva una settimana dopo l’inizio del tour europeo della band che, questa sera, si esibirà al Sonic Park di Bologna regalando ai fans italiani la prima esibizione live del brano. Un tour nato con l’intenzione di celebrare il venticinquesimo anniversario della band che si è formata nel 1994. «Nelle nostre corde c’è poca nostalgia, però il venticinquennale è un traguardo che valeva la pena celebrare», ha dichiarato Skin ai microfoni de Il Resto del Carlino a cui ha confessato di amare tantissimo l’Italia – “Amiamo l’Italia e ci passiamo molto del nostro tempo. Amiamo i luoghi, il cibo, ma soprattutto i fans. Penso, infatti, che siano molto leali. C’è come un accordo fra noi: finché gli Skunk pubblicano musica decente, loro continuano a sostenerci”. E per ricambiare l’affetto che i fans italiani dimostrano puntualmente alla band, gli Skunk Anansie hanno deciso di presentare proprio a Bologna What You Do For Love.

