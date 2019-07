Skype down oggi, perchè non funziona?/ Impossibile inviare e ricevere messaggi

Skype down oggi, venerdì 12 luglio 2019: perché non funziona? Pioggia di segnalazioni in Italia ed in gran parte d’Europa per il malfunzionamento del software proprietario freeware di messaggistica istantanea e VoIP: decine di utenti hanno affermato di avere problemi di connessione sia in versione desktop che da mobile. La piattaforma al momento è inaccessibile ed è dunque impossibile inviare e ricevere messaggi, così come fare-ricevere chiamate video e non. Utilizzato anche come mezzo lavorativo, Skype non funziona in tutta Europa: la mappa di Down Detector evidenzia che i principali problemi sono riscontrati in Italia, Gran Bretagna e Svizzera, ma anche altri Paesi devono fare i conti con disfunzioni. Seppur con tono inferiore, anche negli Stati Uniti d’America alcuni utenti non riescono ad accedere alla celebre app di messaggistica istantanea.

SKYPE DOWN OGGI, PERCHE’ NON FUNZIONA?

Per il momento non sono giunte comunicazioni ufficiali da parte di Microsoft: non è ancora chiaro il motivo di questo malfunzionamento generale, che ricorda da vicino quanto accaduto lo scorso 2 luglio 2019. Attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore per capire il perché di queste problematiche, con la piattaforma statunitense che potrebbe tornare a funzionare regolarmente a stretto giro di posta. Su Twitter è scattato il classico tam tam, con gli utenti che si lamentano aspramente per l’ennesimo caso: c’è chi mette nel mirino l’ultima versione del software che, anche in condizioni di normalità, è molto lenta e consegna i messaggi con un discreto ritardo. Non ci resta che attendere che tutto torni come prima o, almeno, una comunicazione da parte di Microsoft sulla situazione. Ciò che è chiaro, è che Skype è down…

© RIPRODUZIONE RISERVATA