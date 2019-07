Skype down, perchè non funziona?/ Segnalati problemi in diversi Paesi

Skype down oggi in Italia ma non solo, perché non funziona? Dopo i disservizi registrati per Instagram, è il turno del software proprietario freeware di messaggistica istantanea e VoIP. In Italia e in mezzo mondo sono stati segnalati problemi nell’accedere all’applicazione: è infatti impossibile ricevere e inviare messaggi, stesso discorso per quanto riguarda le chiamate vocali e video. Social presi d’assalto, soprattutto Twitter, con gli utenti che stanno riscontrando difficoltà nel mettersi in contatto con altre persone. Non è ancora chiara la natura del disservizio, che ha colpito diversi punti del Paese: non si tratta infatti di un problema generale, in quanto alcuni utenti hanno affermato di poter usufruire del servizio senza alcun tipo di limitazione. Per il momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali, ma non è da escludere una nota a stretto giro di posta per poter fare chiarezza su quanto sta accadendo.

SKYPE DOWN OGGI, PERCHE’ NON FUNZIONA?

«Perché Skype non funziona» e «Skype down, possibile» sono le domande più ricorrenti che possiamo riscontrare sui social network, con il software divenuto ormai di uso comune in quanto unisce caratteristiche presenti nei client più comuni ad un sistema di telefonate basato su un network Peer-to-peer. L’ultimo precedente risale al novembre del 2018: anche in quell’occasione non era possibile ricevere e inviare messaggi o ricevere ed effettuare delle chiamate video e non. Il software VoIP va a singhiozzo e sono attesi aggiornamenti nel corso delle prossime ore: l’hashtag #skypedown sta scalando la classifica dei trend topic e, effettuando una rapida ricerca, è possibile constatare come il malfunzionamento chiami in causa ogni parte del mondo, dagli Stati Uniti all’Italia, passando per l’Inghilterra e l’India.

