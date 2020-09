Smalling alla Roma?/ Calciomercato: nuova offerta al Manchester United: le cifre

Arrivano importanti aggiornamenti sul calciomercato della Roma. I giallorossi sono in pressing su Chris Smalling, rientrato al Manchester United dopo il prestito della passata stagione. Secondo quanto riporta Il Tempo, l’accordo sembra essere sempre più vicino: i Red Devils hanno abbassato le pretese e si sono detti pronti a scendere sotto la cifra di 25 milioni chiesta per il cartellino del centrale inglese. Gianluca Di Marzio ha aggiunto che nelle ultime ore sono stati registrati nuovi contatti tra le parti: la Roma ha messo sul piatto un contratto triennale per il calciatore, la dirigenza punta a chiedere la contrattazione in tempi brevi. Per quanto riguarda la formula dell’affare, la nuova proposta prevede un prestito con obbligo di riscatto: il costo complessivo dell’operazione dovrebbe aggirarsi attorno ai 12 milioni di euro.

SMALLING-ROMA: LE ULTIME NOTIZIE

Accostato nelle ultime settimane anche all’Inter di Antonio Conte, Chris Smalling ha convinto tutti alla sua prima stagione in Serie A con la casacca giallorossa: 30 presenze e 3 reti, prestazioni di qualità e di quantità. Il 31enne ha portato grande esperienza nella retroguardia capitolina e Fonseca ha chiesto espressamente il suo ritorno per blindare il pacchetto arretrato. Lui e Mancini rappresentano il futuro della difesa capitolina, senza dimenticare un giovane come Ibanez e una colonna come Fazio. Altri rinforzi sono attesi sulle corsie esterne, considerando le imminenti partenze di Florenzi e Kolarov: per la fascia sinistra piace Alyson, classe 1996 che si è messo in mostra nella Serie B brasiliana con la maglia del Cearà, mentre a destra potrebbe avere una chance il giovanissimo Calafiori, sul taccuino della Juventus da diverso tempo.



