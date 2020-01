Smalling rimarrà alla Roma?/ Calciomercato news, si attende giugno per il riscatto

A Trigoria in questa finestra di calciomercato di gennaio non sono solo partenze e arrivi a tenere banco, ma pure le possibili riconferme. Ecco dunque che proprio in questi primi giorni di contrattazione i tifosi si chiedono se Smalling rimarrà alla Roma a fine stagione e pure pareva che qualcosa a tal proposito si dovesse muovere già in questa sessione. Come è noto Smalling è arrivato allo spogliatoio giallorosso solo lo scorso agosto, con la formula del prestito stagionale dal Manchester United. Il difensore poi nella prima parte della stagione si è rivelato un innesto ben utile per Fonseca (complice anche alcuni infortuni occorsi a compagni di reparto) e le statistiche ci riportano di 12 presenze solo per la serie A con 1080 minuti, un assist e due gol, oltre 270 minuti disputati in Europa league.

CALCIOMERCATO ROMA: SMALLING RIMARRA?

Visti tali dati è ben lecito chiedersi se Smalling rimarrà alla Roma o meno e se le ultime indicazioni di calciomercato ci parlano di grandi sviluppi già nei prossimi giorni, ecco che dall’inghilterra arriva il contrordine. Secondo quando riportato dal Daily mail, pare che il giocatore come pure la Roma e il Manchester United preferiscano attendere giugno per prendere una decisione in merito a un possibile trasferimento a titolo definitivo del difensore centrale. Le parti dunque non avrebbero nemmeno cominciato a discutere la questione.

