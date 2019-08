Chris Smalling alla Roma/ Colpo a sorpresa in difesa: in Italia fra oggi e domani

Colpo a sorpresa in casa Roma: arriva Chris Smalling. Negli ultimi minuti i principali organi di informazione sportiva, a cominciare da La Gazzetta dello Sport, hanno dato l’annuncio riguardante questa inedita trattativa fra i giallorossi e il Manchester United, in chiusura. Dopo lunghe ricerche i capitolini sono quindi riusciti ad individuare il sostituto del nazionale greco Manolas (ceduto ufficialmente al Napoli), ed entro domattina il 29enne nel giro della nazionale inglese dovrebbe sbarcare a Trigoria, per sottoporsi alle rituali visite mediche e firmare il nuovo contratto con la Lupa. Nelle ultime settimane le indiscrezioni di mercato davano in arrivo a Roma uno fra il bianconero Rugani e il calciatore del Liverpool Dejan Lovren, ma evidentemente si trattava di false piste, visto che nella capitale è in arrivo l’inglese dei Red Devils.

CHRIS SMALLING ALLA ROMA

L’operazione, secondo quanto scrive Calciomercato.com, sarebbe stata chiusa nella serata di ieri con la formula del prestito oneroso da 3 milioni di euro, con diritto di riscatto ad una cifra che dovrà essere discussa al termine della stagione iniziata lo scorso weekend. Smalling si trova al momento nella sede del Manchester United ed è atteso a Roma fra la serata di oggi e la mattinata di domani. Inizialmente i Red Devils avevano chiesto 20 milioni di euro per la cessione a titolo definitivo del 29enne, poi divenuti 3 con diritto di riscatto che comunque non dovrebbe scostarsi di molto dai 16/17 milioni di euro. Smalling viene da una stagione 2018-2019 in cui ha indossato 34 volte la prestigiosa maglia del Manchester United, di cui 24 in campionato, 8 in Champions League, e le restanti due in FA Cup, con l’aggiunta di una rete segnata. Dopo le giovanili nel Fulham, è sbarcato fra i ragazzi dello United, quindi la prima squadra del Fulham e di nuovo lo United. Con i Diavoli Rossi ha disputato più di 320 partite, mentre con la nazionale inglese sono 31 i gettoni totalizzati.

