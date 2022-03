Smartwatch migliora qualità sonno/ Video: “Previene e rileva campanelli d’allarme”

Può uno smartwatch migliorare la qualità del sonno e agevolare il benessere e la salute? La risposta è affermativa e a commentarla sono l’azienda Fitbit e l’Istituto Auxologico Italiano. Giovanni Bergamaschi, Head of Fitbit Southern Europe in Google, sottolinea quanto segue sulle colonne di Adnkronos: “Quello che tempo fa era solo un accessorio per leggere l’ora oggi si è evoluto, diventando uno strumento in grado di permettere anche un lavoro di prevenzione, soprattutto in periodi come quello attuale, in cui maggiori livelli di stress emotivo sono spesso la causa di un sonno irregolare. La tecnologia è a supporto della medicina, captando con uno smartwatch o un tracker piccoli campanelli d’allarme, tra i quali ad esempio battiti irregolari, scorretta gestione del sonno o elevati livelli di stress, che possono rivelarsi importanti alleati in tema di prevenzione”.

Carolina Lombardi, responsabile del Centro di medicina del sonno all’Irccs-Istituto Auxologico Italiano di Milano – ospedale San Luca, ha ricordato inoltre che il sonno aiuta a regolare la temperatura corporea e i sistemi cardiocircolatorio e immunitario, ripara le cellule danneggiate ed è fondamentale per avere funzioni cognitive adeguate durante la giornata. Gli smartwatch, se utilizzati con costanza, “riescono a oggettivare ciò che si fa durante la giornata, aiutando a focalizzarsi sulla necessità dell’ascolto della propria individualità”.

SMARTWATCH MIGLIORA LA QUALITÀ DEL SONNO: SISTEMA RILEVA INFORMAZIONI UTILI, ECCO QUALI

Gli smartwatch e i tracker Fitbit, si legge su Adnkronos, sono in grado di rendere accessibili dal polso le informazioni sulla qualità del sonno e su come migliorarla, grazie alle variazioni della frequenza cardiaca per stimare quanto tempo si trascorre ogni notte in veglia, sonno leggero, profondo e Rem: “Il sistema, ad esempio, permette di impostare la sveglia in modalità silenziosa o intelligente. Nel primo caso il risveglio avviene con una vibrazione leggera sul polso, nel secondo, è il dispositivo che, in base ai dati raccolti, invita ad aprire gli occhi nel momento più ottimale del proprio ciclo di sonno”.

In linea con l’approccio di benessere olistico dell’azienda tecnologica, per favorire maggiore consapevolezza delle buone abitudini di vita, ogni mattina nell’app di Fitbit è possibile leggere il punteggio del sonno. In particolare, “gli utenti del programma Premium possono accedere a una funzionalità che aiuta a comprendere come i diversi fattori, tra cui lo stress o l’alimentazione, hanno un impatto sulla qualità del riposo. Agli utenti Premium è garantito anche l’accesso al Metodo Mindful di Deepak Chopra, una serie di contenuti per la promozione di stili di vita sani creata grazie alla partnership, siglata nel 2021, con il dottor Deepak Chopra, l’esperto di mindfulness, pioniere della medicina integrativa e fondatore di Chopra Foundation e Chopra Global”.











