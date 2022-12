SMILE/ Il sorprendente horror firmato Parker Finn

La Paramount ha puntato molto su questo film dal punto di vista del marketing e i risultati gli hanno dato ragione. Smile di Parker Finn è una delle opere horror più interessanti degli ultimi anni, una struttura semplice – la classicissima catena di Sant’Antonio – ma molto originale. Il film è ora disponibile in DVD, Blu-ray e 4K UHD + Blu-ray con Plaion Pictures e Paramount: da non perdere.

SINOSSI – Dopo aver assistito a un traumatico episodio che ha coinvolto una sua paziente. La dottoressa Rose Cotter viene perseguitata da strani e spaventosi fenomeni. Assalita dal terrore che prende il sopravvento sulla sua vita, Rose sarà costretta a confrontarsi con il suo passato per sopravvivere e sfuggire ad una nuova e agghiacciante realtà.

Esordio nel lungometraggio di Parker Finn, Smile è basato sul suo corto del 2020 Laura Hasn’t Slept, premiato al SXSW Festival. Ci troviamo di fronte a un horror senza un vero villain, ma mosso da una sceneggiatura sufficiente. Diversi jumpscares degni di nota, anche se forse troppi. Un’opera interessante, che non lascerà insoddisfatti gli amati del genere. Ottime le interpretazioni dei protagonisti, a partire da Sosie Bacon, figlia di Kevin.

EXTRA E BONUS FEATURES

DVD

– Deleted Scene With Optional Commentary By Director Parker Finn

– Laura Hasn’t Slept – Original Short With Introduction By Director Parker Finn

BD, 4K UHD+BD

– Commentary By Director Parker Finn

– Something’s Wrong With Rose: Making Smile

– Flies On The Wall: Inside The Score

– Deleted Scenes With Optional Commentary By Director Parker Finn

– Laura Hasn’t Slept – Original Short With Introduction By Director Parker Finn

