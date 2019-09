Snoop Dogg, meme contro Tekashi 69/ Foto, “Martha Stewart? Più gangsta di lui”

Il rapper Snoop Dogg non avrebbe preso affatto bene la decisione Tekashi 69 di collaborare con la giustizia nell’ambito del processo che lo vede imputato per diversi gravi reati tra cui traffico d’armi e associazione a delinquere. Come spiega BuzzFeed, infatti, il rapper newyorkese per scongiurare una possibile condanna a oltre 30 anni di reclusione ha voluto fornire agli inquirenti un quadro ben preciso delle sue relazioni con le gang di strada attive sulla costa orientale degli Usa ma soprattutto ha chiamato in causa una lista di illustri colleghi tra cui anche Cardi B e Jim Jones. Una condotta che a quanto pare non è andata particolarmente giù a Snoop Dogg che ha voluto dire la sua in merito in maniera oltremodo alternativa, ovvero postando una serie di meme caricati sulla sua pagina Instagram e che hanno raggiunto oltre un milione di utenti, divertiti dalle prese in giro del rapper. Un post su tutti ha fatto molto discutere in quanto chiama in causa la conduttrice americana Martha Stewart, alla quale la voce di “Tha Doggfather” è legato da una stretta amicizia.

SNOOP DOGG, MEME CONTRO TEKASHI 69

Anche Martha Stewart, in passato, fu coinvolta in un brutto caso e nel 2004 fu processata per presunto insider tradig poichè accusata di aver mentito sulla vendita di alcuni titoli. La conduttrice fu scoperta a vendere azioni di una casa farmaceutica – la ImClone Systems – il giorno prima che alla stessa azienda venisse negata l’autorizzazione a commercializzare un farmaco di propria produzione. Un caso che fece molto scalpore e che portò la Stewart insieme al suo intermediario finanziario ad una condanna a 5 mesi di reclusione in carcere, 5 mesi ai domiciliari e due anni di libertà condizionata per i reati di falso, complotto e intralcio alla giustizia. Si riferiva proprio a questo Snoop Dogg quando ha tirato in ballo l’amica sferrando un paragone con il rapper Tekashi 69: “Quando vedo Tekashi 69 – o come accidenti si chiama – fare soffiate su chiunque, non posso che ricordare a tutti che Martha Stewart non fece spiate su nessuno durante il suo processo. La ragazza tenne la bocca chiusa e si fece la galera da sola, come la vera cattivona che è”, ha dichiarato. A pensarla così, oltre 1,1 milioni di follower che hanno aderito al paragone con un “like”.





