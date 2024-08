Snoop Dogg chi è? Significato del nome, moglie Shante Broadus e figli: Corde, Cordell e Julian

Le Olimpiadi di Parigi 2024 si avviano verso il gran finale e la cerimonia si prospetta spettacolare e, si spera, si più fortunata di quella di apertura funestata dalla pioggia e problemi tecnici oltreché di pesanti critiche e attacchi. Si chiuderà alla grande con artisti del calibro Billie Eilish, Snoop Dogg e Red Hot Chill Peppers. Snoop Dogg, inoltre, ha un legame particolare con i Giochi Olimpici in quanto è il commentatore della NBC. La carriera del produttore, rapper e attore statunitense vanta successi su successi in più di trent’anni di carriera.

Calvin Broadus, questo il nome all’anagrafe dell’artista il cui significato del nome d’arte Snoop Dogg può tradursi come cane ficcanaso, contrariamente alla fama da ‘gangster’ ed allo stile dei suoi brani, non ha avuto una vita privata travagliata. Snoop Dogg è sposato dal lontano 1997 con la moglie Shante e la coppia ha quattro figli. Cori, l’unica femmina e tre figli maschi Corde di 30 anni, Jullian di 26 anni e Cordell di 27 anni, che è un promettente giocatore di football. Sui figli l’artista ha confessato in una recente intervista a People: “Il mio rapporto con i miei figli è più importante di qualsiasi altra cosa. È una relazione di amicizia … si basa sul fatto che io sia un padre, un mentore e un amico.”

Snoop Dogg, malattia figlia Cori: malata di lupus e colpita da un ictus a soli 24 anni

Snoop Dogg e la moglia Shante hanno una figlia, Cori. Il rapper ha parlato per la prima volta nel 2010 del fatto che alla figlia era stata diagnosticata, all’età di sei anni, la malattia autoimmune del lupus eritematoso sistemico (LES), un disturbo nel quale l’organismo combatte le proprie cellule per ragioni sconosciute, il che può portare a danni agli organi, a cambiamenti della pelle e a dolori articolari. In un’intervista rilasciata all’epoca a People, Snoop Dogg ha trattenuto le lacrime e ha detto di essersi sentito impotente. Oltre alla malattia la figlia di Snoop Dogg Cori pochi mesi fa, a gennaio, è stata colpita da un ictus a soli 24 anni. “Cosa ho fatto nel mio passato per meritarmi questo?”. Aveva scritto amareggiata sui social.