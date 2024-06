Sofia Addoni morta in casa a 30 anni per un malore improvviso/ Choc in Umbria: era una cantante molto amata

Un malore improvviso: così è morta Sofia Addoni, che era molto nota in Umbria per la sua voce, visto che la cantante aveva accompagnato molti matrimoni con il suo gruppo Ef Gee Gis. La giovane, che aveva compiuto da poco 30 anni ed era originaria di Marcignano, è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Monte Santa Maria Tiberina, in provincia di Perugia.

La notizia dell’improvviso decesso ha lasciato senza parole la comunità locale, anche perché, stando a quanto riferito da La Nazione, Sofia Addoni non soffriva di particolari problemi di salute e nello scorso weekend si era esibita ad un matrimonio con il suo gruppo, che in occasione del suo compleanno aveva pubblicato sui social una dedica per l’artista, riconoscendole grande importanza per la band, al punto tale da definirla «la star del gruppo». Ora invece questo incredibile lutto che ha sconvolto anche le istituzioni, che in queste ore stanno pubblicando messaggi di cordoglio sui social rivolti alla famiglia e agli amici di Sofia Addoni.

SOFIA ADDONI MORTA: ANCHE LE ISTITUZIONI LOCALI SOTTO CHOC

Il Comune di Città di Castello, ad esempio, ha riportato il ricordo del sindaco Luca Secondi e dell’assessore alla cultura Michela Botteghi, i quali dopo aver appreso che Sofia Addoni è morta hanno espresso il loro dolore per la notizia della scomparsa della giovane, «una promettente artista, poliedrica ed appassionata del suo lavoro». Infatti, la cantante, che si era laureata a Perugia, aveva una grande passione per la musica, infatti con il suo gruppo non si esibiva solo nelle cerimonie, ma anche in eventi pubblici, come in occasione del concerto dell’1 maggio organizzato nel comune in cui viveva.

Anche la sindaca di Monte Santa Maria Tiberina si è unita al cordoglio, spiegando che il desiderio è quello di svegliarsi e scoprire che è stato un brutto sogno, ma purtroppo non è così. Sulla causa per la quale Sofia Addoni è morta al momento non si sa nulla, se non che ha accusato il malore in casa e ogni tentativo di rianimarla si è rivelato vano.











