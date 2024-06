Francesco Chiofalo sbotta per le offese ricevute dopo il malore: “Che schifo!”/ “Posterò i referti medici…”

Negli ultimi giorni Francesco Chiofalo è balzato al centro dell’interesse mediatico per un malore da lui stesso raccontato sui social e sopraggiunto alcune settimane dopo il ‘discusso’ intervento per cambiare colore degli occhi. I fan hanno immediatamente pensato che vi fosse un collegamento tra le due circostanze, anche stando alle poche parole pronunciate dall’ex volto di Temptation Island nel breve video a proposito dell’incapacità di vedere in maniera nitida.

Francesco Chiofalo, come sta: “Il ricovero non c’entra con l’operazione agli occhi"/ “Un attacco epilettico…”

Francesco Chiofalo – come vi abbiamo raccontato ieri – è stato ospite a Mattino 4 dove ha deciso di rompere il silenzio a proposito di quanto accaduto ad inizio settimana e spiegando che tra l’intervento agli occhi e il recente malore non vi fosse alcun collegamento. Quest’oggi invece – come riporta Coming Soon – l’ex volto di Temptation Island è tornato sui social non solo per rassicurare i fan a proposito delle sue condizioni di salute ma anche per replicare a coloro che hanno approfittato del momento per inveire con ulteriori insulti.

“Purtroppo non sono stato bene e nonostante tutto sono stato inondato di insulti, minacce, auguri di star male e di rimanere cieco penso non ci sia cosa più vergognosa che godere delle disgrazie altrui… che schifo!”. Inizia così il post pubblicato sui social da Francesco Chiofalo – come riporta Coming Soon – e si evince in maniera chiara la perplessità per l’ondata di odio ricevuta in questi giorni. “… Per far tacere chi parla a vanvera senza saper nulla posterò i referti medici dell’ospedale a testimonianza di quello che mi è capitato e per smentire le tante fake news uscite in questi giorni oltre agli insulti però mi sono arrivati anche tanti messaggi di incoraggiamento e supporto”.

Dopo lo sfogo iniziale, Francesco Chiofalo ha dunque ringraziato fan e affetti che gli hanno mostrato e prestato sostegno in questo momento di difficoltà. “Grazie, sono senza parole… Inoltre oggi per me è una giornata molto delicata perché sto andando a fare la prima visita di controllo agli occhi dopo l’intervento di cambio colore; sono un po’ agitato”. A proposito di questo primo controllo di rito dopo l’intervento agli occhi, Francesco Chiofalo ha aggiunto: “Mi auguro che mi diano esito positivo e che non ci siano complicazioni ed effetti collaterali di nessun tipo, spero vada tutto bene e non mi diano brutte notizie”.











