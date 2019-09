Sofia Bonelli, fidanzata Caniggia/ “Droga? Non sono come mi dipinge Mariana Nannis!”

Il nome di Sofia Bonelli, giornalista argentina, è di recente salito agli onori della cronaca rosa per via della presunta relazione con l’ex attaccante 52enne di Verona, Roma ed Atalanta, Claudio Caniggia. Di recente, l’ex moglie del giocatore, Mariana Nannis, oggi ospite di Live Non è la d’Urso, si è scagliata contro la Bonelli rea, a sua detta, non solo di aver contribuito alla fine del suo matrimonio ma anche di aver avvicinato Caniggia al mondo della droga, mettendolo a serio rischio. Nel corso di una sua ospitata ad un programma tv argentino, Mariana aveva puntato il dito contro la giovane fidanzata dell’ex marito asserendo: “Mio marito sta con una prostituta, una tossica che lo tiene drogato tutto il giorno. Finiranno in carcere”. La stessa si era esposta asserendo di essere pronta a darle battaglia legale. Sofia, di contro, era rimasta in silenzio mentre ad intervenire era stato proprio Caniggia che tramite alcune Instagram Stories aveva replicato alla moglie: “Fate una perizia psichiatrica urgente a Mariana, perché non è più sana nei suoi giudizi […] Mariana è fuori di testa e questo non è una cosa di oggi o di ieri, ed è per questo che siamo arrivati a questo già da anni”.

SOFIA BONELLI, FIDANZATA CANIGGIA RISPONDE ALLE ACCUSE DI MARIANA NANNIS

Nonostante la grande differenza d’età, la bella Sofia Bonelli, legata sentimentalmente al calciatore Caniggia, sembra non sentirne il peso. Originaria di Tigre, ha studiato giornalismo e ha conseguito una laurea in traduzione inglese. Tramite le sue pagine social, tuttavia, la sua professione giornalistica passa in secondo piano in favore di alcune pose sexy che fanno invidia alle modelle più glamour del momento. Su Instagram non è particolarmente attiva eppure a seguirla sono quasi 14mila follower, ammaliati dalle sue forme fisiche più che dai paesaggi mozzafiato che fanno da sfondo agli scatti social. Amante della vita sana, come riferisce TM Show, ha smentito le parole della ex moglie di Caniggia spiegando: “Non bevo alcolici, mi prendo molto cura di me stessa, non mi piace giocare a bowling o ballare, vado alle feste solo con gli amici, mi alzo presto e mi alleno, faccio yoga e ballo”. Pratica molta palestra ed è allenata da Claudio Borges, l’ex allenatore di Diego Maradona e molte altre celebrità. Replicando alla Nannis ha poi aggiunto: “Non sono affatto quello che la donna ha dipinto, sono molto calma”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA