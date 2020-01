Sofia Borgato, chi è la fidanzata di Francesco Mogol?/ “Non riesco a soddisfarla…”

A Mattino5 si parla di sesso e di come gli italiani si approcciano a questo argomento da single e in coppia. Federica Panicucci annuncia i suoi ospiti e il tema scottante di questo finale di settimana e poi inizia la discussione giocando un po’ con i suoi ospiti Francesco Mogol compreso. L’opinionista viene chiamato in causa in quanto fidanzato con una ragazza più giovane la bellissima Sofia Borgato. Su Instagram la bella modella si mostra in tutto il suo splendore tra vestiti succinti, costumi e pose sexy ed è facile capire il perché delle dichiarazioni di Mogol e di Federica Panicucci che rivela che dietro le quinte si è detto un po’ stanco e fuori forma e quindi incapace di stare al passo con le voglie della sua fidanzata. La Panicucci si rivolge a lui e dice “Ne sa molto Francesco Mogol con una fidanzata più giovane di lui, 18 anni, lei ha 22 anni ed è molto esigente…”.

FRANCESCO MOGOL RIVELA CHE LA FIDANZATA SOFIA BORGATO…

Francesco Mogol prende la parola a Mattino5 rivelando tra i sorrisi: “Io faccio fatica, sono dimagrito, non ce la faccio più…” e poi continua dicendo: “Non esiste una regola generale ma l’esigenza di far sesso va correlata all’età, quando si è giovane si vuole appagare ogni istinto facendo sesso spesso, quando si è più grandi si vuole fare bene… non è che non ce la faccio più… mi fate sudare… io mi sacrifico per lei, stando con una ragazza più giovane, non è che si vuole fare sesso solo bene ma si vuole farlo più spesso…“. Naturalmente c’era una venosa scherzosa nelle sue dichiarazioni ma forse la differenza di età si fa sentire soprattutto quando la giovane in oggetto è la bomba sexy Sofia…

