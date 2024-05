Sofia Cagnetti: “Dopo Amici 23 mi piacerebbe ballare in un videoclip”/ “Emanuel Lo? E’ stato di supporto”

Sofia Cagnetti è una delle protagoniste di Amici 23, eliminata durante il sesto serale. La ballerina ha vissuto otto mesi in trasmissione conquistando il pubblico e la fiducia del suo insegnante Emanuel Lo. Intervistata da Superguidatv, la ballerina ha parlato a lungo del suo percorso nel talent show condotta da Maria De Filippi e dei progetti futuri, dopo l’esperienza televisiva.

“Sono stata io a volerlo. Quando mi hanno dato la maglia a settembre non ci credevo, sono rimasta sorpresa e felicissima” ha dichiarato la ballerina che ricorda il serale come momento più bello della sua esperienza nella scuola: “mi sono divertita, me la sono goduta. E anche in casetta eravamo diventati tutti amici e non c’era più imbarazzo che c’era inizialmente magari anche a parlare, a confidarsi. Eravamo tutti a nostro agio quindi l’ultimo periodo è stato il migliore.”

Sofia Cagnetti e il futuro dopo Amici 23: “Studierò danza”

Durante il suo percorso ad Amici 23, Sofia Cagnetti ha legato particolarmente con il suo insegnante Emanuel Lo: “Emanuel sicuramente mi ha aiutata in tantissimi momenti in cui stavo un po’ giù. Io no credevo molto in me stessa ed è sempre stato di grande supporto” ha dichiarato la ballerina a Superguidatv.

L’ex allieva ha le idee molto chiare sul suo futuro dopo il talent show: “Tra un paio di anni mi vedo sicuramente ancora a studiare danza. ” Il sogno della ballerina è quello di fare esperienza e visitare tanti luoghi diversi per essere ancora più completa come professionista: “Quello che voglio fare è non fermarmi e andare sempre oltre, non accontentarmi mai.” Tra i progetti di Cagnetti anche la comparsa in un videoclip con artisti d’oltreoceano: “Mi piacerebbe ballare in videoclip per grandi artisti, magari quelli americani.”

