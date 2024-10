Ad Amici 2024 continua il caos tra la maestra Alessandra Celentano e gli altri insegnanti. Da ormai due settimane gli allievi sono sottoposti a numerose prove e verifiche, tutte partite proprio dalla professoressa più temuta, che ha iniziato a creare esami ad hoc per testare tutti i ballerini della scuola sui diversi stili. Dopo i primi contest e le prime valutazioni, però, Deborah Lettieri seguita a ruota da Emanuel Lo, si sono ribellati spiegando anche agli allievi che quelle sono prese in giro e perdite di tempo. Un colpaccio per la Celentano, che come sanno bene i fan di Amici 2024, ormai da anni utilizza lo stesso metodo di insegnamento.

La prima ad aver qualcosa da ridire è stata la coreografa Deborah Lettieri, che oltre ad aver ritenuto ingiuste le valutazioni della collega ha indetto un altro esame per far capire ai concorrenti di Amici 2024 che i punteggi dei test variano in base a troppe variabili, e che la struttura dell’esame era totalmente sbagliata. Insomma, da lì si sono scatenate numerose discordie e discussioni proseguite anche sui social dalle due insegnanti che si sono risposte a suon di Post su Instagram. Nel daytime di Amici 2024 di oggi 28 ottobre, anche gli allievi hanno dovuto rispondere delle loro scelte, e Alessio ha fatto i conti con il suo pensiero davanti alla Celentano.

Amici 2024, Alessio ha una crisi dopo le parole di Emanuel Lo: “Non riesco…”

Alessio di Amici 2024 ha dovuto trovare il coraggio insieme a Sienna e Rebecca di dire ad Alessandra Celentano di non essere d’accordo con il suo metodo, e non è stato affatto facile! Ad iniziare il tutto è stato Emanuel Lo, che tramite microfono ha parlato con i ragazzi facendoli ragionare dopo che questi ultimi avevano accettato il compito della maestra di danza: “Scegliete con la vostra testa e prendetene le conseguenze“, ha detto il coreografo, scatenando non pochi ripensamenti da parte degli alunni.

Così, appena è entrata la Celentano per capire chi fosse disposto a fare la prova, Alessio, Sienna e Rebecca hanno avuto il coraggio di esprimere il loro pensiero. Ma quello ad aver avuto più difficoltà è stato Alessio, che dopo aver detto in faccia alla maestra di non essere d’accordo con queste sfide e quindi dare ragione ad Emanuel Lo, è scoppiato a piangere dallo stress, lamentandosi di non riuscire ad esprimersi al meglio. Intanto, gli altri ballerini (Teodora, Alessia e Daniele), si sono detti felici di fare questa prova con la Celentano, e hanno racimolato ottimi voti.