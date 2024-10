Emanuel Lo, chi è il compagno di Giorgia: una storia d’amore lunga 20 anni

Di sfide in carriera ne ha affrontate tante, ma quella della conduzione di X Factor è certamente una delle più affascinanti e suggestive. Giorgia, al timone del talent show in questa nuova edizione attualmente in corso, vanta una ricca carriera alle spalle e anche una vita privata decisamente felice e soddisfacente al fianco del compagno Emanuel Lo. Entrambi sono bellissimi, molto amati e popolari e condividono una longeva storia d’amore sbocciata nel 2004, per poi diventare genitori del figlio Samuel nel 2010.

Se lei è una delle voci più belle della canzone italiana, lui è invece un grande professionista nel campo della danza. Coreografo e ballerino di successo, è entrato nel talent Amici di Maria De Filippi nel 2016 come giudice di hip hop per poi essere arruolato dietro la cattedra di docente di ballo a partire dall’edizione 2022/23. È inoltre un cantautore e ha spesso collaborato con Giorgia nella stesura dei testi di alcune canzoni; nel 2013 ha collaborato per il disco della cantautrice Senza Paura, così come ha messo la sua firma in diversi brani di Oronero del 2016 e comparendo al suo fianco, assieme al loro figlio Samuel, nel videoclip del singolo Scelgo ancora te.

Giorgia e Emanuel Lo, matrimonio in arrivo? “C’è stata la proposta ma…“

Giorgia e il compagno Emanuel Lo sono sempre più innamorati e, in un’intervista per Repubblica rilasciata nel 2023, la cantante aveva dichiarato: “Mio marito era ancora un ragazzino mentre io una persona più immatura di lui a gestire le emozioni. Quando ci siamo incontrati credevo che l’amore fosse un sentimento idealizzato e non ci ho capito nulla. L’amore invece si impara, non è che dici ti amo e si conclude li. È una cosa irrazionale, ma ci pensa la vita a modellarti”.

Al momento la coppia non è sposata ma, come rivelato da Giorgia in un’intervista a Vanity Fair di poche settimane fa, “c’è stata la proposta, c’è stato un anello, e c’è stata la commozione. Però […] nessuno ha più organizzato“. In attesa del probabile matrimonio, il loro amore dopo vent’anni è sempre più consolidato: “Penso che un rapporto vada nutrito ogni giorno, non do niente per scontato. Il che da una parte è positivo, dall’altra sembra sempre che ci conosciamo da cinque minuti. Di recente mi ha detto: “Bello eh? Ma che fatica!”. Comunque, seriamente: ci deve essere la lucina interiore“.

