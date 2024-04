Sofia Cagnetti, vincitore categoria ballo ad Amici 2024?/ Sorprende alla 4a puntata del serale!

Sofia Cagnetti dopo aver rischiato l’eliminazione finendo tra le nominate con Lucia Ferrari alla 3a puntata, ora è tra i candidati più gettonati per la conquista del titolo di vincitore categoria ballo di Amici 2024.

Della quarta puntata del serale di Amici 2024, le anticipazioni di Amici news e Superguida TV vedono Sofia Cagnetti sfoderare tutto il suo talento nel ballo, sbaragliando nel vero senso la concorrenza specialmente nella sfida di improvvisazione contro e Marisol.

Sofia Cagnetti e la rinascita ad Amici 2024 non si fa attendere!

Al termine della prova Sofia può dirsi rinata come la fenice, dopo il rischio di eliminazione corso nella puntata precedente. Sofia Cagnetti batte Marisol al termine della prima tra le tre manche di sfida previste in puntata, e non solo.

Tra una performance e l’altra, inoltre, nel corso della quarta puntata del serale di Amici 2024 di Maria De Filippi, Sofia Cagnetti batte il circuito canto vincendo contro Holden, che canta Se piovesse il tuo nome. La ballerina, al cospetto dei giudici ha la meglio con un’esibizione di danza sulle note di La bambola.

Che quindi Sofia Cagnetti possa proseguire incontrastata la sua corsa per la qualificazione al serale di Amici 2024 e il conseguimento del titolo di vincitore di ballo? Le potenzialità ci sono tutte…











