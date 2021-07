Sofia Chaalia 14enne scomparsa: è in Francia?/ Giallo Whatsapp “è con me”, ma utenza…

Ancora nessuna notizia di Sofia Chaalia, la 14enne scomparsa da Ventimiglia e sulla quale lo zio aveva lanciato un accorato appello solo la scorsa settimana attraverso la trasmissione Chi l’ha visto. Il programma è tornato ad occuparsi della giovane, svelando alcune importanti novità. Dopo la passata puntata la redazione ha ricevuto un messaggio su Whatsapp che recitava “Sofia è con me”. Ma cosa c’è di vero dietro queste parole? Si tratta solo di uno scherzo di cattivo gusto? Sofia risulta scomparsa ormai da un mese ma sui social sarebbe molto attiva. E’ qui che avrebbe fatto sapere di essere in Francia in compagnia di un ragazzo ultra 20enne. Eppure dalle foto che posta sembrerebbe essere in altre località, come ad esempio ad Ibiza. “Ci hanno detto che magari è nascosta in qualche parte che non si vuole far vedere”, ha commentato la nonna.

Adesso Sofia avrebbe comunicato alla madre di essere a Lione ma non è certo che sia così. Non è certo che la minore sia arrivata davvero in Francia, dove non è stata sporta alcuna denuncia dai parenti e per questo è difficile per le nostre autorità chiedere delle ricerche più incisive ai colleghi d’oltralpe.

SOFIA CHAALIA 14ENNE SCOMPARSA: È IN FRANCIA? IL PRESUNTO DEPISTAGGIO

Lo zio di Sofia Chaalia ha fatto sapere ai microfoni della trasmissione Chi l’ha visto che è loro intenzione sporgere ora denuncia in Francia in modo da avviare anche lì le ricerche “sempre che si trovi davvero in Francia, perchè io ho sempre il dubbio”, ha ammesso lo zio. Solo una settimana fa Sofia aveva informato la madre di essere a Marsiglia ed aveva postato alcune foto sui social in cui era immortalata accanto ad una lattina di acqua tonica prodotta proprio in Francia. La bevanda, tuttavia, è facilmente reperibile anche nelle zone di confine come Ventimiglia, la città da cui è sparita e dove ha sempre abitato fino al primo giugno pur di non tornare alla casa famiglia dove era stata affidata. “Sofia voleva stare con noi”, ha spiegato la nonna, “non voleva andare in questa comunità”. Allo zio aveva detto di essersi trovata male e di voler stare con loro. Proprio il primo giugno sarebbe dovuta rientrare nella struttura. In alcune foto si sarebbe fatta immortalare in costume, al mare, con un ragazzo: che si tratti del giovane algerino con cui aveva detto di aver iniziato una frequentazione? La famiglia era venuta a conoscenza del ragazzo tramite amici della 14enne. Non è da escludere però che sia in Italia, ma resta da capire come riesca a mantenersi.

Ad alimentare il mistero un Whastapp della scorsa settimana alla redazione di Chi l’ha visto: l’autore dice che Sofia è con lui in Francia ed aggiunge “è magra perchè non vuole mangiare, ha contattato la madre e dopo farà un audio a suo zio”. “A me non ha mandato nulla”, ha detto lo zio. Contattato il numero a rispondere è una donna che dice di essere in Sicilia (nonostante il chiaro accento del nord) e di aver perso il telefono per alcuni giorni e di averlo riavuto solo da poco. La stessa utenza però viene usata per annunci relativi alla vendita di barboncini in provincia di Como. Ma perchè quindi sono partiti quei depistaggi sulla presunta presenza di Sofia in Francia?



