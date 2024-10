Sofia Coppola è sicuramente la figlia di Francis Ford Coppola più nota e conosciuta al grande pubblico visto che ha seguito le orme del padre diventando una regista di successo. Proprio la giovane regista parlando della sua grande passione per il mondo del cinema ha raccontato come il padre l’abbia influenzata nei gusti cinematografici. “Sono orgogliosa di essere parte di una storia legata ai filmmaker ‘personali’. Mio padre mi ha cresciuta per essere tale. Quel tipo di regia era una forma d’arte a cui aspiriamo” – ha detto Sophia Coppola che ha una predilezione per autori del calibro di Antonioni e Godard e non nasconde che un giorno le piacerebbe essere accostata a lei.

Tra i suoi film più conosciuti una menzione particolare merita Priscilla, il film dedicato alla moglie di Elvis Presley con cui ha vinto per l’attrice Cailee Spaeny il prestigiosissimo riconoscimento della Coppa Volpi come Miglior Attrice durante la Mostra del Cinema di Venezia. Proprio la regista parlando del film ha rivelato : “ero semplicemente interessata alla storia di Priscilla e alla sua prospettiva su tutto quello che rappresentava crescere da teenager a Graceland”.

Sofia Coppola e il rapporto con il padre Francis Ford Coppola

Sofia Coppola ha un bellissimo rapporto con il padre Francis Ford Coppola. Non solo la figlia di Francis Ford Coppola, ma anche una sua collega visto che Sophia si è fatta strada nel mondo del cinema con diversi film di grandissimo successo. Non solo, la figlia d’arte ha da poco pubblicato un libro di cui è orgogliosissima e che sta portando in giro per le librerie americane. “È stato così bello incontrare così tanti ragazzini vestiti eleganti ed entusiasti. Non ho molto spesso questo genere di esperienze” – ha dichiarato la figlia di Francis Ford Coppola durante la festa organizzata da Chanel allo Chateau Marmont per celebrare il libro.

Parlando del padre Francis Ford Coppola, la figlia Sophia ha rivelato come il padre sia molto più social di lei: “lui è più coinvolto di me, ma è una cosa carina. È davvero preso da questa cosa”. Infine parlando di social ha confessato: “cerco di postare sul mio profilo cose che spero piacciano alla gente, ma cerco di non pensarci troppo. Lo faccio senza pensarci”