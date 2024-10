Tra le protagoniste di Temptation Island 2024 che chiuderà i giochi questa sera su Canale Cinque, troveremo Sofia Costantini, single del programma condotto da Filippo Bisciglia che ha giocato un ruolo chiave nel rapporto tra Anna e Alfred. La ragazza infatti ha rappresentato il motivo principale della rottura della coppia e pare che tra i due le cose vadano ancora bene, anche dopo i fatidici 30 giorni successivi alla fine del programma.

Sofia nei giorni scorsi non ha risparmiato una frecciatina ad Anna Acciardi: “Sorry Anna se Alfred ha scelto Sofia” ha scritto la ragazza ballando sulle note di Sorry di Justin Bieber. E il commento ha ovviamente scatenato la reazione dei fan di Anna e Alfred, che non hanno risparmiato commenti sull’accaduto: “Io direi piuttosto dalle stelle alle stalle”, “Spoiler, lui avrebbe scelto qualsiasi donna gli si fosse strusciata sopra”.

Sofia Costantini in passato ha avuto un flirt con Zaniolo?

Nel passato di Sofia Costantini c’è una storia con l’ex calciatore della Roma Nicolò Zaniolo, i due infatti avrebbe vissuto un breve flirt, ma è l’esperienza a Temptation Island ad averle garantito un po’ di popolarità dopo gli avvenimenti con Alfred.

La single sembra aver proseguito la conoscenza con l’ormai ex fidanzato di Anna anche lontano da Temptation Island 2024, a giudicare dalla frecciatina scoccata ad Anna Acciardi, il bacio tanto annunciato dalla coppia è arrivato e ha diviso i social, con molti che invece si sono schierati da parte dell’ormai ex fidanzata di Alfred, mostrando solidarietà nei confronti della ragazza tradita e che solo questa sera rivelerà come sono andate le cose dopo Temptation Island 2024 con il ragazzo.

